Su infidelidad y relación con una presunta espía china podría costarle a Jensen Huang, CEO y presidente de NVIDIA, miles de millones de dólares. O al menos eso es lo que predicen los expertos en divorcios e inversiones. ¿Por qué? A continuación te contamos los detalles.

Luego de admitir que le fue infiel a su esposa y colega Lori Huang con la ejecutiva tecnológica Alice Huang vinculada a Megaspeed, predicen que el multimillonario podría perder parte de su fortuna de 154 mil millones de dólares , en caso de que se divorcie y por otros motivos empresariales.

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Según se ha informado, tras su escándalo, ha transferido 740 millones de acciones a una red de fideicomisos familiares y sociedades de responsabilidad limitada.

Aunado a esto, se proyecta que le daría por lo menos 335 millones de acciones, con un valor de hasta 60 mil millones de dólares, a su esposa en caso de que se divorcien tras 40 años de matrimonio.

Un abogado especializado en divorcios de alto patrimonio le dijo al New York Post que el multimillonario podría cederle hasta el 50 por ciento de sus bienes y fortuna a su esposa, de acuerdo con los lineamientos legales de Los Ángeles donde la pareja multimillonaria reside.

“En California, todos los bienes adquiridos por un cónyuge durante el matrimonio son bienes gananciales. Ella tendría derecho al 50 por ciento”, señaló Christopher Melcher, abogado en California.

“Somos un estado sin culpa. Por lo tanto, las pruebas de infidelidad son inadmisibles en los tribunales y no afectan sus derechos”, agregó.

Según las predicciones, Lori Huang podría reclamar 670 millones de acciones cuyo valor es de aproximadamente 60 mil millones de dólares en caso de que califiquen como bienes gananciales y que no exista un acuerdo prenupcial firmado por ambas partes.

Tras el escándalo, surgieron rumores sobre que el magnate y su esposa no tienen un acuerdo prenupcial, lo que provocaría que Huang gaste por lo menos 81 mil millones de dólares en la separación legal, lo que sería el divorcio más caro de la historia.

Esta información no ha sido confirmada a pesar de que múltiples medios de comunicación y expertos lo han insinuado como verdad.

Medios como Forbes han comparado los divorcios de otros magnates con el que podría ser el de Huang y su esposa. Se sabe que Jeff Bezos se separó de MacKenzie Scott cediéndole una participación en Amazon con un valor de 36 mil millones de dólares. Por su parte, Bill Gates le dio a Melinda Franch por lo menos 1 2 mil 500 millones de dólares para la donación a múltiples iniciativas sociales.

Otro abogado de divorcios de alto valor en California, conocido como Robert Fazard, dice que hay una baja probabilidad de que exista dicho acuerdo prenupcial entre el CEO de NVIDIA y Lori Huang: “Las probabilidades de que tengan un acuerdo prenupcial son muy bajas. Se conocieron muy jóvenes en la universidad, y él no tenía nada cuando se conocieron”, apuntó.