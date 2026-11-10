La inyección de vitamina K que se administra a los recién nacidos poco después del parto se ha convertido en motivo de preocupación para algunas familias en Estados Unidos. Aunque su aplicación es una medida preventiva recomendada por profesionales de la salud, hay padres que deciden rechazarla; recientemente se dio a conocer que en la Unión Americana aumentaron los casos de hemorragia infantil, de acuerdo con un estudio publicado.

Dos estudios publicados el 5 de noviembre vincularon la disminución en la administración de inyecciones de vitamina K a los recién nacidos con un marcado aumento de los casos de hemorragias en lactantes, incluidas hemorragias cerebrales potencialmente mortales.

Un artículo de investigación, publicado por JAMA Pediatrics, analizó los datos de alrededor de 11 millones de lactantes entre 2017 y 2025 y reveló que la administración de vitamina K descendió del 97.7 % al 95%, mientras que los casos de hemorragia por deficiencia de vitamina K casi se cuadruplicaron.

Un segundo estudio, publicado en JAMA Pediatrics y basado en datos de 5.2 millones de lactantes en Estados Unidos, descubrió que las tasas de rechazo a la administración de vitamina K se duplicaron, pasando de 3.1% en 2017 a 6.8 % en 2025.

Los lactantes que no recibieron la inyección presentaron un riesgo 47% mayor de sufrir hemorragias y un riesgo dos veces superior de padecer hemorragias intracraneales.

¿Para qué sirve la inyección de vitamina K en los recién nacidos?

La vitamina K es un nutriente esencial que permite al organismo producir proteínas necesarias para la coagulación de la sangre y detener las hemorragias.

Los bebés nacen con reservas muy bajas de esta vitamina por tres razones principales: reciben cantidades limitadas a través de la placenta durante el embarazo, todavía no cuentan con una población intestinal de bacterias capaz de producirla y la leche materna contiene cantidades reducidas.

Por esta razón, los recién nacidos tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar sangrados por deficiencia de vitamina K, una condición también conocida como VKDB (Vitamin K Deficiency Bleeding).

La inyección intramuscular que se administra después del nacimiento permite proporcionar una cantidad suficiente de vitamina K para prevenir este problema durante los primeros meses de vida.

¿Por qué algunos padres rechazan la inyección de vitamina K para sus bebés?

De acuerdo con expertos, un factor que contribuye a la disminución de la administración de la inyección de vitamina K al nacer son los mensajes contradictorios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Además, los especialistas señalaron que también influye la desinformación en internet presentada en redes sociales por influencers.

¿Qué riesgos corre un bebé si no recibe vitamina K al nacer?

El principal riesgo de rechazar la inyección es que el recién nacido desarrolle una hemorragia por deficiencia de vitamina K. Este trastorno puede provocar sangrados internos, hemorragias gastrointestinales y sangrado intracraneal, es decir, dentro del cerebro.

¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de vitamina K en los bebés?

De acuerdo con MedlinePlus, la deficiencia de vitamina K causa sangrado; las zonas de sangrado más comunes incluyen:

Sitio de la circuncisión

La zona del ombligo

El tracto gastrointestinal (resultando en presencia de sangre en las heces del bebé)

Las membranas mucosas (como el revestimiento de la nariz y la boca)

Lugares donde ha habido una punción con aguja

Cerebro.

También puede presentarse:

Sangre en la orina

Hematomas

Convulsiones (ataques) o comportamiento anormal debido al sangrado dentro del cráneo

¿Es peligrosa la inyección de vitamina K para los recién nacidos?

La inyección de vitamina K es considerada segura por los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría. Los efectos secundarios más habituales son leves y están relacionados con el sitio de aplicación. Pueden incluir dolor, moretones o inflamación en el muslo donde se administra la dosis.