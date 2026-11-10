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Una misa en homenaje a las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en el centro de España, se celebró el martes por la noche en Toledo, con la presencia, entre otros, del rey Felipe VI y la reina Letizia.
Vestidos de negro, los monarcas asistieron al oficio celebrado por Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo y primado de España.
Un centenar de familiares de las víctimas, así como miembros del gobierno y de la oposición, participaron también en la ceremonia celebrada en la catedral de Santa María de Toledo, construida en el siglo XIII.
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Durante la misa se encendieron 69 velas en memoria de las víctimas del accidente.
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La colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida el 28 de octubre en el municipio de Urda dejó 69 muertos y más de 100 heridos.
Es la peor tragedia ferroviaria registrada desde 2013 y el segundo gran accidente ferroviario del año en España, después del ocurrido en Adamuz, en Andalucía (sur), en enero, que causó 46 muertos.
Ambas tragedias han reavivado el debate sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros en el sistema español de alta velocidad, el segundo más extenso del mundo después del de China.
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