Las investigaciones sobre si el director ejecutivo de Nvidia fue el objetivo de un “esfuerzo de inteligencia extranjera” plantean interrogantes sobre el futuro del fabricante de chips, que se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo al proporcionar tecnología que impulsó el auge de la inteligencia artificial.

Jensen Huang ha sido sinónimo de Nvidia desde que la cofundó hace más de 30 años. La empresa ahora enfrenta un posible daño a su reputación y al precio de sus acciones, incertidumbre sobre un posible sucesor y un nuevo escrutinio por parte de accionistas y funcionarios electos.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el FBI investiga la relación de Huang con una presunta agente del gobierno chino. Pero el mandatario indicó que habló con el ejecutivo y cree que éste “no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión era una espía”.

Con una valoración de más de 4 billones de dólares , la empresa tiene una importancia desproporcionada como un coloso de Wall Street y proveedora de chips de los que dependen los desarrolladores de IA. Las fuerzas del orden y miembros del Congreso, así como la junta directiva y los accionistas de Nvidia, formulan preguntas sobre la relación. Las acciones de la compañía cayeron más de 4% el lunes y siguieron bajando la mañana del martes.

La identidad de Nvidia ha estado ligada al propio Huang

Huang ha señalado que tiene más de 60 subordinados directos en una estructura corporativa que lo mantiene en el centro de la toma de decisiones. Mientras se intensifican las diversas investigaciones, no se sabe cuál es el plan de sucesión para reemplazar a Huang.

“La junta de Nvidia está entre la espada y la pared. Casi no tienen buenas opciones. Jensen es Nvidia”, expresó David Yoffie, profesor de la Harvard Business School. “Y si ha hecho algo indebido y necesita ser apartado y no tienen sucesores, ese es un desenlace terrible”.

Reemplazar a Huang sería difícil en parte porque su perfil público está tan estrechamente asociado con Nvidia.

Jeffrey Sonnenfeld, profesor de liderazgo en la Escuela de Administración de Yale, comparó la relación de Huang con Nvidia con el papel de Steve Jobs en Apple. Hasta la característica chaqueta de cuero de Huang, como el cuello alto de Jobs, Nvidia está “simbólica y sustantivamente entrelazada de forma inextricable en torno a su aura personal”.

Otros ejecutivos tecnológicos, como Larry Ellison de Oracle y Bill Gates de Microsoft, también han estado profundamente entrelazados con el éxito de sus empresas, lo que dificulta separarlos de ellas. Pero en esos casos, las compañías “aún pueden tener éxito mucho después de que los fundadores originales hayan asumido un papel menor”, sostuvo Dan Morgan, vicepresidente y gerente sénior de cartera de la firma de inversión Synovus Trust.

Si Huang renuncia o es apartado por la junta, la especulación sobre posibles reemplazos se ha centrado en figuras como el cofundador de Nvidia Chris Malachowsky, quien es un alto ejecutivo de tecnología en la empresa, y la directora financiera Colette Kress.

Nvidia emplea a más de 40.000 personas en todo el mundo, y dentro de la compañía hay “muchos otros grandes líderes”, afirmó Bob O’Donnell, presidente, fundador y analista principal de TECHnalysis Research.

“Creo que es importante que la empresa empiece a permitir que algunas de estas otras personas aparezcan como voceros para que la gente sienta confianza, se sienta bien respecto a Nvidia y su futuro, incluso sin Jensen”, comentó O’Donnell, aunque añadió que no cree que Huang deje su cargo.

Huang tenía el “toque de Midas”, pero su reputación está en riesgo

Durante sus 33 años al frente de Nvidia, Huang construyó una reputación como líder empresarial confiable y una voz consolidada dentro del mundo tecnológico. Cultivó estrechas relaciones con otros ejecutivos del sector, así como con Trump, lo que ayudó a persuadirlo de adoptar un enfoque más flexible en la regulación de la IA.

“Todo el mundo quería tener ese toque de Midas suyo cuando se trata de tecnología”, manifestó O’Donnell.

Pero el escándalo es una carga cada vez mayor para Huang y Nvidia en un momento delicado para la industria de la IA, después de que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos llevaran al poder a una ola de demócratas que prometen una regulación más estricta. Los principales demócratas, el senador Mark Warner y el representante Hakeem Jeffries, dijeron el lunes que están interesados en investigar más a fondo.

Un accionista demandó el lunes a Nvidia y a Huang, acusándolos de engañar a los inversionistas en sus respuestas a reportes de prensa sobre la relación del ejecutivo con la supuesta espía china. En la demanda presentada ante un tribunal de California se sostiene que la empresa indujo a error a los inversionistas sobre la relación de Huang con Alice Huang, a quien reportes periodísticos señalaron como sospechosa de trabajar para la inteligencia china, y sobre las implicaciones para la seguridad nacional.

The New York Times la identificó como una ejecutiva de negocios y ciudadana china.

Sonnenfeld dijo que estima en aproximadamente 50-50 las probabilidades de que Huang continúe como director ejecutivo, pero esas probabilidades “disminuyen a cada momento”.

“Ha perdido la confianza y la credibilidad de sus principales grupos de interés: su junta, sus empleados”, afirmó Sonnenfeld, quien también es fundador y presidente del Chief Executive Leadership Institute. “Y cada empleado sabe que, si cualquier otra persona hubiera hecho esto, la habrían despedido hace mucho tiempo”.

Algunos expertos confían más en la estabilidad futura de la empresa. Morgan, de Synovus Trust, indicó que, si se exige a Huang que se haga a un lado y asuma un papel menor en Nvidia tras la investigación de la compañía, él “sigue confiando en que la empresa continuará manteniendo su liderazgo en el mercado de chips de IA para unidades de procesamiento gráfico”.

Pero al mismo tiempo, la relación “suena más como un melodrama hecho para la televisión que como una historia real”, agregó.