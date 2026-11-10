Starbucks Estados Unidos anunció el lanzamiento de su nueva colección Bearista de edición limitada. Se trata de sus famosos vasos de vidrio en forma de oso que desde su primer lanzamiento en 2025 se volvieron virales.

La nueva colección, que incluye un Bearista "misterioso y poco común" llamado Goldie, tiene temática navideña y estará disponible a partir del 10 de noviembre en cafeterías seleccionadas de Estados Unidos.

Aquí te contamos cuánto cuesta cada Bearista, cuáles son los cinco diseños coleccionables, cómo conseguirlos y qué se sabe de su posible llegada a México.

¿Cuándo y cómo conseguir los vasos de oso de Starbucks?

De acuerdo con un comunicado oficial de Starbucks, la nueva colección Bearista saldrá a la venta este 10 de noviembre, hasta agotar existencias.

La compra estará limitada a dos cajas Bearista por persona en tiendas físicas seleccionadas.

Se trata de "cajas sorpresa", por lo que los compradores no podrán saber qué personaje les tocó hasta abrirlas.

Para los miembros de Starbucks Rewards Reserve, la venta anticipada comenzó ayer 9 de noviembre desde la 1:00 p. m. (hora del este) y estuvo limitada a una caja por persona.

¿Cuánto cuesta cada Bearista de Starbucks?

Cada Bearista con temática navideña costará 39.95 dólares estadounidenses.

Además del vaso coleccionable, cada caja incluye "una tarjeta de personalidad en la que se describe su estilo, su tradición navideña y su bebida favorita de Starbucks", de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Cuáles son los cinco personajes de la colección Bearista?

La nueva colección navideña de Starbucks incluye cinco personajes coleccionables:

Aspen: el oso esquiador Bearista.

Reiny: el oso reno Bearista.

Bunny: el oso de nieve Bearista.

Joy: el oso patinador sobre hielo.

Goldie: el oso dorado.

Además del lanzamiento de los vasos coleccionables, la popular cadena de cafeterías lanzó una línea de ropa inspirada en los personajes.

¿Cuándo llegará la colección Bearista de Starbucks a México?

Por el momento, Starbucks no ha anunciado cuándo llegará la nueva colección Bearista a México.

Sin embargo, recientemente la popular cadena de cafeterías anunció el regreso de sus vasos rojos reusables al país.