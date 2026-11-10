El presidente Donald Trump, quien durante años cuestionó su derrota en las elecciones de 2020 y denunció públicamente que el resultado le había sido robado por los demócratas, elogió en privado al presidente entrante Joe Biden como alguien que “será fiel a sí mismo y al pueblo estadounidense”.

Ese sentimiento, junto con otros, formaba parte de la carta que Trump dejó a Biden al dejar el cargo en enero de 2021. Biden mostró la nota a algunos miembros de su equipo después de su investidura en 2021, pero no permitió que nadie la leyera; más tarde ese mismo día la describió como “muy generosa”, aunque por lo demás afirmó que la consideraba privada.

La inclusión de la carta en “Promise Me, America”, las memorias de Biden sobre su etapa en la Casa Blanca, cuya publicación está prevista para el 17 de noviembre , fue informada por primera vez el martes por The New York Times. The Associated Press revisó una fotocopia de la carta de dos páginas, escrita a mano con el característico Sharpie negro de Trump en papelería de la Casa Blanca y dirigida “A ‘46’”, en alusión al lugar de Biden como el 46.º presidente de Estados Unidos.

“Muchos presidentes han ido y venido que simplemente gobernaron como republicanos o demócratas”, escribió Trump. “En gran medida, no cambiaron la historia; simplemente fueron arrastrados por su implacable marea. Esto no le ocurrirá a usted porque sé cuánto usted ama al pueblo estadounidense”.

En el momento de la transición, se dijo que Biden se había sorprendido por lo amable que le pareció la carta, dada la animadversión entre los rivales políticos. Trump, por ejemplo, se negó a asistir a la investidura de Biden y a recibir al presidente entrante y a la primera dama para tomar el té en la Casa Blanca.

Trump ha dicho que consideraba que dependía de Biden compartir la carta; la calificó de “una nota agradable” durante una entrevista en septiembre de 2023 con “Meet the Press” de NBC, y añadió: “Me tomé mucho tiempo para pensarla”.

En otra parte de las memorias, cuyo primer extracto publicó el lunes The Atlantic, Biden escribió sobre el profundo daño que Trump ha infligido, con una administración decidida a “derribar instituciones y avivar odios”.

Al lamentar el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump y su agresiva reversión de muchas de sus políticas, Biden lamentó la “naturaleza despectiva y destructiva” de Trump, y a quien describió como alguien “incapaz de tolerar la idea de construir sobre los logros de los demás en lugar de derribarlos”.

Pero la caracterización más dura de Biden se centró en el papel de Trump en el asalto al Capitolio, mientras el Congreso se reunía para certificar las elecciones de 2020, que Biden había ganado. Al escribir que Trump “encabezó una insurrección”, Biden afirmó que el “objetivo” de Trump era permanecer en el poder a pesar de que el pueblo estadounidense votó para sacarlo.

“Lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 nunca debe olvidarse”, escribió Biden. “Debería perseguirlo hasta la tumba”.

Consultado para que comentara tanto sobre la carta como sobre las memorias de Biden, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó al expresidente de “una desgracia” que “debió haber atendido las sabias palabras del presidente, pero en cambio intentó destruir este país y politizar el sistema de justicia”.