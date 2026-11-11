La congresista estadounidense Anna Paulina Luna pidió a través de X que se imponga la pena de muerte a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en medio de una investigación en su contra por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

"Exijo que se le imponga la pena de muerte a Thomas Markle", escribió la congresista.

En su publicación, Luna también detalló el tipo de material que el FBI y el DOJ encontró en los almacenes del padre de la duquesa de Sussex en Los Ángeles.

"Los agentes incautaron objetos de sus almacenes en Los Ángeles, entre ellos negativos fotográficos en los que aparece él (identificado por un testigo de larga data) con una niña prepúber desnuda, en una de las imágenes se observa un aparente contacto genital, además de otras imágenes de él con niños en diversos grados de desnudez".

Posteriormente, luego de que se revelara que Thomas Markle Sr. fue arrestado nuevamente este martes por presuntamente violar las condiciones de su libertad condicional al quitarse su localizador electrónico, Luna volvió a pronunciarse sobre el caso en X.

"Quien ha sido depredador, siempre lo será", señaló.

¿El padre de Meghan Markle podría enfrentar la pena de muerte?

En otra publicación, Luna señaló que, de acuerdo con el Estatuto § 794.011(2)(a) de Florida, "la agresión sexual a un menor de 12 años por parte de una persona de 18 años o más se clasifica como delito capital... Se castiga con la pena de muerte o con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional . Deberían solicitar la pena de muerte".

Sin embargo, EFE señaló que, en caso de ser declarado culpable, el padre de Meghan Markle enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre su padre?

Tras conocerse que Thomas Markle Sr. estaba siendo investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, la esposa del príncipe Harry emitió un comunicado en el que señaló que desde 2018 tenía conocimiento de las acusaciones contra su padre.

Además, reveló que ese fue el motivo por el que se distanció de él y decidió no permitir que conviviera con sus hijos.