Ninel Conde volvió a causar polémica luego de responder a los comentarios sobre su apariencia física y los cambios que ha mostrado en los últimos años. La actriz cuestionó si las opiniones negativas que recibe son críticas o si detrás de ellas existe envidia, además de que presumió tener "piel de niña coreana" a sus 50 años; dicha frase encendió las redes sociales.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de “El Bombón Asesino” aseguró que se siente feliz con su imagen actual y agradecida por la etapa que vive. Sus declaraciones ocurrieron durante la celebración del décimo aniversario de las clínicas estéticas del doctor Gama, donde también habló sobre sus procedimientos y la importancia de cuidar la salud.

“¿Criticada o envidiada o admirada en secreto? Porque pues digo, a los 50 años, pocas, mi amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta piel de niña coreana, por Dios. Claro que causa controversia, chavos. Yo me siento muy feliz, agradecida con Dios con lo que soy... lo más importante es cómo te sientes por dentro, cómo estás con tu salud, todo se ve reflejado”, expresó.

Fue así como la también cantante dejó en claro que está satisfecha con su apariencia y que no considera que las críticas definan cómo se siente consigo misma.

Luego de las palabras de la famosa conocida como "El Bombón Asesino", los internautas opinaron y escribieron: "Ni Dios lo mande, envidia, jamás", "No se ve bien", "Por un momento pensé que era Lucía Méndez" y "No toda crítica es envidia, algunas mujeres preferimos envejecer al natural y con dignidad, si tú eres feliz así excelente".

¿Qué procedimientos estéticos se ha realizado Ninel Conde?

La actriz ha hablado en diferentes ocasiones sobre tratamientos y cirugías relacionados con su apariencia. Entre los procedimientos que ha mencionado públicamente se encuentra la queratopigmentación, una intervención que modifica la apariencia del color de los ojos mediante la aplicación de pigmentos en la córnea.

¿Ninel Conde se arrepiente de sus cambios físicos?

Ninel Conde se siente satisfecha con su apariencia y no manifestó arrepentimiento por los cambios que ha decidido realizar.