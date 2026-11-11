Si eres fan de las conspiraciones y de Los Simpson, debes saber que en X circula un fragmento del episodio It's a Blunderful Life, que supuestamente predice un gran apagón para el próximo 17 de noviembre de 2026. Pero ¿de qué trata el capítulo y qué hay de cierto en esta predicción? Aquí te contamos.

¿De qué trata el episodio It's a Blunderful Life de Los Simpson?

It's a Blunderful Life es el séptimo episodio de la temporada 35 de la serie animada. Emitido originalmente el 19 de noviembre de 2023, narra cómo Homero fue culpado por un gran apagón que dejó sin electricidad a Springfield antes del Día de Acción de Gracias .

El episodio está ambientado 60 años en el futuro. Al inicio, Marge dice que es el primer Día de Acción de Gracias sin Homero, quien ahora convive con su familia como un holograma. Posteriormente, una Lisa adulta explica a los jóvenes de la familia que, en esa fecha, encienden velas desde sus celulares en memoria del apagón masivo que casi destruyó la ciudad.

Lo que más llama la atención son las fechas que aparecen al principio del capítulo. Cuando Lisa comienza a contar la historia, abre su diario "apocalíptico" en el 17 de noviembre. Después, en la pantalla aparece la frase "seis días antes de Acción de Gracias".

¿Por qué creen que Los Simpson predijeron un apagón para el 17 de noviembre de 2026?

En X, antes Twitter, un usuario compartió la primera escena del episodio, que rápidamente se volvió viral. En la descripción, aseguró que la serie de Matt Groening estaba prediciendo un gran apagón para el 17 de noviembre de 2026.

Sin embargo, varios internautas notaron que el capítulo sitúa el apagón seis días antes de Acción de Gracias.

Este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre, por lo que seis días antes sería el 20 de noviembre y no el 17, como aparece en el diario de Lisa.

‼️Simpsons predicts ‘Great Blackout’ will happen on 17th November. Watch last 15 seconds. Note: Episode from “It’s a Blunderful Life”It first aired on Fox on November 19, 2023 @ankitatIIMA @sanjeevsanyal @aravind https://t.co/gXujq1YZXi — SKP 🤖 (@lambdabeta2025) November 1, 2026

¿Qué pasará el 17 de noviembre de 2026 en Estados Unidos?

Aunque las fechas del calendario de 2026 no coinciden con las del episodio de Los Simpson, algunos internautas señalaron que el 17 de noviembre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene programada la Prueba Nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

Sin embargo, esta prueba no implica un corte de electricidad.

¿Qué es la Prueba Nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS)?

De acuerdo con la página oficial de FEMA, el EAS es "un sistema nacional de advertencia pública compuesto por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y banda ancha por cable".

El objetivo de la prueba es "identificar problemas técnicos u operativos antes de que se necesite el sistema durante una emergencia real".

La prueba se realiza "al menos una vez cada tres años" y, en 2026, está programada para el 17 de noviembre a las 14:20 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Durante el ejercicio, que tendrá una duración aproximada de un minuto, se interrumpirá la programación de emisoras de radio y televisión de todo el país para transmitir el siguiente mensaje:

"Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencias, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".