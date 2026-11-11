Andrea Legarreta desató una ola de especulaciones entre sus seguidores luego de que lanzara una polémica frase con la que habría dejado entrever que su relación con Luis Carlos Origel había llegado a otro nivel: "Nos casamos en secreto", dijo la conductora del programa Hoy, desatando rumores de boda.

Desde que la famosa se separó de Erik Rubín (con quien duró 22 años casada), su vida sentimental ha sido de interés público y ha despertado curiosidad entre los internautas, sobre todo porque se dio una segunda oportunidad en el amor con el sobrino del famoso periodista Juan José Origel.

Una vez que se dio a conocer su romance, la pareja lo presumió en sus redes sociales con fotografías y videos en los que demuestran la gran química y amor que hay entre ellos.

¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se casaron en secreto?

La frase que despertó los rumores surgió en un encuentro con la prensa, cuando reporteros les preguntaron si cerrarían el año con un viaje y una boda. Origel respondió inicialmente “con boda” y, ante la pregunta, Legarreta lanzó entre risas: “Sí, bueno, ya nos casamos en secreto”.

La reacción de ambos y el tono relajado de la conversación apuntaron a que se trataba de una broma, no del anuncio de un matrimonio.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que la conductora y el instructor de fitness hayan contraído matrimonio en un ceremonia espiritual o algo similar.

Por otro lado, Legarreta explicó que ambos continuarán con sus compromisos laborales durante las últimas semanas del año, por lo que no tienen previsto realizar un viaje largo. “Yo voy a trabajar también en vivo. Él va a trabajar en vivo”, comentó Legarreta.

Sin embargo, señaló que encuentran momentos para estar juntos y aprovechar los fines de semana. “Lo que hacemos es que los fines de semana podemos hacernos nuestras mini vacaciones”, explicó.

¿Cuántos años le lleva a Andrea Legarreta a su nuevo novio?

De acuerdo con la información que se conoce, Andrea Legarreta le lleva 20 años a su nuevo novio. Andrea tiene 55 años, mientras que su Luis Carlos Origel tendría entre 34 y 35 años.

¿Quién es Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta?

Luis Carlos Origel es un entrenador personal, coach de fitness y creador de contenido mexicano. También es sobrino del periodista y conductor Juan José “Pepillo” Origel.

Su relación con Andrea Legarreta comenzó a llamar la atención después de que ambos fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Tras varios años de amistad, la conductora confirmó el romance en enero de 2026.