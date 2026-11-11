¿Dónde está Vadhir Derbez? Es la pregunta que se hacen sus seguidores y el público en general después de que las autoridades informaran que lo han buscado en distintos domicilios sin encontrarlo. Su abogado, Enrique González Casanova, habló de la situación del hijo de Eugenio Derbez y contó cómo se encuentra luego de ser señalado por un presunto delito de violación. "Está muerto de la risa", dijo el litigante.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, el abogado rechazó que su cliente esté prófugo o que haya proporcionado domicilios falsos para evitar ser localizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Él se encuentra muy tranquilo, muy confiado en que todo ha salido como debe salir, en las instituciones y que se va a demostrar en todo momento su inocencia”, declaró el abogado.

También, afirmó que la situación legal no ha detenido su carrera ni sus compromisos profesionales. Según su versión, las marcas con las que trabaja han mantenido sus acuerdos y sus proyectos continúan tanto en México como en Estados Unidos.

"En absolutamente nada (le afecta). Todas las marcas nos han confirmado seguir con nosotros. Los proyectos siguen, el trabajo sigue, la gente lo quiere muchísimo. Ha recibido mucho apoyo", aseveró.

Ante la pregunta sobre cómo se encuentra el hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince, el abogado respondió: "está perfecto, está muy contento, está trabajando, está muerto de la risa de este tema, obviamente a nadie le gusta que saquen situaciones, pero a ver, evidentemente hay que entender que hasta que no haya algo objetivo, no sabemos nada", finalizó.

¿Dónde está Vadhir Derbez actualmente?

De acuerdo con González Casanova, si las autoridades no han encontrado a Vadhir Derbez es porque él vive en Estados Unidos.

Asimismo, negó que el actor esté escondido y explicó que su residencia fuera de México no significa que esté intentando evadir a las autoridades.

¿Por qué la Fiscalía de CDMX está buscando a Vadhir Derbez?

La FGJCDMX informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación, relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia señaló que había reunido datos de prueba suficientes para judicializar la investigación. Sin embargo, la orden de aprehensión quedó sin efectos después de que el actor promoviera un juicio de amparo.

¿Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia?

Enrique González Casanova aseguró que su equipo legal no tiene conocimiento de una segunda denuncia ni de otra investigación formal contra el actor.

Sus declaraciones se producen después de que circularan versiones sobre nuevos señalamientos y una posible denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).