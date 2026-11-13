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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que ya no hay ninguna caravana de migrantes en tránsito a Estados Unidos, un día después de que su homólogo Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles a México si no frenaba a los migrantes.
"Podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte", dijo la mandataria tras reportar que autoridades locales lograron disuadir a un colectivo de migrantes que había empezado a marchar el martes pasado.
¿Quién es Stephen Miller? El polémico asesor de Trump señalado por impulsar más detenciones y deportaciones de migrantes
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