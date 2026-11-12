Donald Trump amenazó el jueves con duplicar los aranceles a México si no frena a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos en medio de la euforia por el reciente fracaso electoral del mandatario republicano.

Una primera caravana de unos 1,000 migrantes llegó el fin de semana a México y avanza por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Otra, de unos 100, fue dispersada por las autoridades apenas entró a México.

El domingo está previsto que parta otra caravana de Honduras. Los migrantes ven en el triunfo de la oposición a Trump una esperanza de poder llegar a Estados Unidos y hacer una vida que les permita enviar dinero a sus familiares.

"¡Volvemos a empezar!", escribió el mandatario en su red social Truth Social. "Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato (YO NO ESTABA EN LAS PAPELETAS) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez".

"¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE", espetó.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con el que negocia nuevos términos de su tratado de libre comercio.

Buena parte de los productos que Estados Unidos importa de México no están sometidos a aranceles, salvo algunos como el acero y aluminio, que tienen un impuesto aduanero de entre 25% y 50%.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde que el magnate republicano regresó a la Casa Blanca en 2025 "no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte".

"Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr", indicó Sheinbaum.

"Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer", añadió.

"Engañan a migrantes"

Las caravanas de migrantes fueron constantes en la primera presidencia de Trump y la posterior del demócrata Joe Biden.

Pero el republicano hizo del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de los puntos fuertes de su segundo mandato.

Su gobierno se jacta de no haber liberado dentro del territorio estadounidense a ningún inmigrante que haya entrado ilegalmente y que espera luego una cita ante jueces migratorios, como sucedía en la presidencia anterior.

Pero esa campaña, así como las redadas, no impidieron la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que la oposición demócrata recuperó el control del Congreso.

El gobierno de Trump asegura que gracias a sus políticas cerca de tres millones de indocumentados ya han salido de Estados Unidos.

"Hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de las elecciones de Estados Unidos cambió la política migratoria, cosa que es falsa", afirmó Sheinbaum.

La caravana de los 1,000 avanzó apenas unos 30 km desde Tapachula, la primera ciudad al cruzar la frontera de México y Guatemala, a Mazatán.

Las últimas movilizaciones no llegaron a salir de Chiapas. Sheinbaum explicó que en los dos años que lleva en el poder, han llegado a México unas 10 caravanas y ninguna alcanzó la frontera con Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas detuvieron a 40 personas de la caravana que dispersó.

El Departamento de Estado retiró visados o el derecho a pedirlo a más de 15 personas acusadas de organizar caravanas.