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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang,al frente de la compañía tras su dimisión.

"Una leyenda reemplaza a una leyenda", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social tras la dimisión de Huang después de destaparse unas supuestas infidelidades.

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