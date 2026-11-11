Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia, enfrenta una nueva controversia luego de que un reporte de The New York Times revelara que presuntamente mantuvo una relación extramarital con una ejecutiva de la compañía que estaba bajo su supervisión directa.

La mujer señalada es Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia (vice president of healthcare), quien reportaba directamente al empresario, de acuerdo con la información publicada este miércoles 11 de noviembre de 2026 por el diario estadounidense.

El reporte cita a cinco personas que trabajaron en Nvidia. Sin embargo, ni Huang, ni Powell, ni la empresa han confirmado públicamente esta segunda relación. La información se conoce días después de que el empresario reconociera ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y ofreciera una disculpa.

La nueva revelación también reavivó la atención sobre la vida personal del empresario, cuya relación con Alice Huang había sido objeto de reportes anteriores relacionados con una investigación por posibles vínculos de inteligencia con China.

¿Quién es Jensen Huang, CEO de Nvidia?

Jensen Huang es un empresario de origen taiwanés y cofundador de Nvidia, compañía tecnológica estadounidense especializada en el desarrollo de procesadores gráficos y chips utilizados en sistemas de inteligencia artificial. A sus 63 años, Huang es una de las figuras más reconocidas del sector de inteligencia artificial.