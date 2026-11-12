El director general de Nvidia, Jensen Huang, renunció el jueves luego que su amorío extramarital generara preocupaciones de seguridad nacional, en una espectacular caída para el veterano jefe del fabricante de chips, un actor vital en el auge de la inteligencia artificial.

Huang enfrentó crecientes exhortos a renunciar tras su amorío con una empresaria china que, según reportes, también actuaba como espía para Beijing. Sus problemas se agravaron a última hora del miércoles luego que reportes de prensa señalaron que Huang tuvo otra relación extramarital con una empleada de Nvidia que era su subordinada.

La destitución desata una carrera para encontrar un reemplazo permanente para dirigir Nvidia, que no tenía un plan de sucesión. La empresa explicó en un comunicado que la junta directiva considerará candidatos tanto dentro como fuera de la compañía.

La empresa nombró a Colette Kress como directora general interina. Kress es la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Se convirtió en directora financiera en 2013, supervisando las operaciones financieras globales de la empresa. Antes de eso, trabajó durante tres años en Cisco y pasó 13 años en Microsoft.

En un comunicado el jueves, Kress dijo que la “fortaleza” de Nvidia “siempre ha provenido de su gente” y que estaba “comprometida a construir sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”.

La junta directiva informó el jueves que también nombró a su primer presidente, Harvey C. Jones, un empresario e inversionista de capital de riesgo.

Las acciones de Nvidia se desplomaron 14% en la campanada de apertura del jueves, y el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, cayó 1,5%. La empresa tiene previsto reportar ganancias el martes.

La junta directiva de Nvidia se habría reunido para discutir el futuro de Huang tras las revelaciones de que mantenía un amorío con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, sospechosa de ser una agente del gobierno chino. Los dos no tienen parentesco.

En su primer comunicado desde que estalló el escándalo, Megaspeed International, con sede en Singapur, señaló el jueves que se toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones. La empresa destaca de manera prominente en su web su colaboración con Nvidia.

“Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el comunicado, firmado por su presidente y director general, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Nvidia ha sostenido que no tenía “ninguna razón para creer” que se hubieran puesto en riesgo la seguridad nacional o secretos de Nvidia, pero que su pesquisa examinará toda la información disponible.

El Times reportó el mes pasado que agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que Huang había desarrollado una relación cercana con Alice Huang —y determinaron que ella proporcionaba información directamente a Beijing. El domingo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el FBI estaba investigando.

El año pasado, Megaspeed enfrentó señalamientos por el supuesto envío ilícito de chips avanzados de computadora de Nvidia a China, pero en diciembre resaltó que no había “ninguna evidencia” de esas exportaciones.

Las autoridades de Singapur informaron el jueves que interrogaron a Alice Huang y confiscaron su pasaporte el año pasado como parte de una investigación sobre Megaspeed. Concluyeron que no había suficiente evidencia de que hubiera cometido un delito, pero le prohibieron regresar al país.

China ha negado su participación en un intento de atrapar a Jensen Huang, quien dirige una de las empresas más valiosas del mundo. Nvidia se ha convertido en una empresa líder del sector por fabricar chips que impulsan la inteligencia artificial, y Huang ha presionado a Washington para flexibilizar las limitaciones a las ventas de chips de Nvidia a China. En enero, obtuvo la aprobación de Trump para comercializar sus chips H200 en China.

En su comunicado del jueves, Megaspeed sostuvo que ha cooperado con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre las exportaciones de tecnología, y que estaba lista para “cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental relevante de Estados Unidos”.

Además, apuntó que contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para realizar un “censo integral” de sus chips de computadora y verificar sus controles de exportación.

“Megaspeed acepta el escrutinio gubernamental apropiado y está comprometida a demostrar mediante acciones concretas que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables”, señaló.

Además de las dudas sobre seguridad nacional, las finanzas de Megaspeed también han llamado la atención. Sus activos totales se multiplicaron aproximadamente por 90 desde finales de 2023 hasta 2024, a casi 3,000 millones de dólares, según registros corporativos de Singapur.

Los ingresos se dispararon a más de 294 millones de dólares en 2024, tras no haber tenido ninguno en 2023.