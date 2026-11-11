La inteligencia artificial (IA) está abriendo una puerta tan prometedora como inquietante en varios aspectos de la vida diaria, desde la automatización de los trabajos humanos, hasta su uso en conflictos geopolíticos.

Recientes investigaciones afirman que la inteligencia artificial también está tocando aspectos médicos o biológicos, y que en un futuro podría ser capaz de crear virus desde cero.

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Este hecho está encendiendo las alarmas a nivel mundial debido que se convertiría eventualmente en una herramienta para combatir infecciones y enfermedades, pero también sería usada para desarrollar armas biológicas capaces de poner en peligro a la civilización.

Aunado a esto, otro dilema que surge con esta tecnología es quién podría usarla y con qué objetivo, según predicen, en un futuro sería usada para “bioterrorismo” que podría generar daños “catastróficos”.

¿De qué manera ocurriría esto? A continuación te contamos lo que dicen los hallazgos y cómo afectaría su avance dentro de las ciencias de la salud.

Una de las investigaciones que tiene preocupados a los expertos está relacionada con Evo 2, un modelo de IA desarrollado por científicos de la Universidad de Stanford y el Arc Institute, que ya es capaz de generar secuencias genéticas de virus.

Si bien ha sido creada y mejorada para apoyar en los tratamientos médicos y ampliar el conocimiento científico, se dice que sería una herramienta de doble uso que podría caer en manos equivocadas.

El potencial de esta herramienta es positivo, afirman. Los especialistas podrían usar virus diseñados con IA para desarrollar bacteriófagos, que son organismos capaces de atacar bacterias específicas, incluidas algunas resistentes a los antibióticos, lo que podría abrir nuevas posibilidades frente a infecciones que representan un grave problema de salud pública y provocan millones de muertes al año en todo el mundo.

Sin embargo, el mismo avance de la IA en este campo ha generado preocupación de que su uso sea malintencionado. Anprophic, la empresa responsable del modelo Claude usado en este tipo de desarrollos, informó sobre casos en los que algunos usuarios habían intentado utilizar su IA para investigar temas relacionados con armas biológicas.

Según anunció la empresa tecnológica, tras hacer una revisión de estos casos, se suspendieron las cuentas de los usuarios vinculados y reforzó sus mecanismos de seguridad para detectar y bloquear solicitudes potencialmente peligrosas.

“Estos ejemplos ilustran el tipo de tareas a las que se someten nuestros modelos y las decisiones, a menudo difíciles, que debemos tomar al evaluar si un uso biológico determinado es peligroso o no”, señaló la empresa tecnológica, según cita el medio Popular Mechanics.

Y agregó: “Cuando detectamos e investigamos estos casos, bloqueamos las cuentas de los usuarios e incorporamos los resultados de nuestra investigación a las medidas de seguridad, la aplicación de la normativa y los procesos de inteligencia sobre amenazas de nuestro modelo de vanguardia para prevenir, detectar e interrumpir mejor estas actividades en el futuro”.

Por su parte, las alarmas se encendieron después de que un estudio de 2025, que examinaba el modelo Moremi Bio Agent, identificó que no tenía mecanismos de protección. De acuerdo con una investigación citada por The Cool Down, el sistema generó mil 20 proteínas tóxicas novedosas y 5 mil moléculas pequeñas tóxicas. Los resultados presentaban similitudes con sustancias peligrosas conocidas como la ricina y la toxina diftérica, además de proteínas del veneno de serpientes basadas en desintegrinas.

“Esta investigación subraya la necesidad urgente de mitigar y salvaguardar la amenaza del doble uso que representan las herramientas de biodiseño basadas en IA”, señalan los autores de dicha pesquisa.

Ante los graves escenarios que se proyectan ocurrirían, los líderes de la principales empresas de IA en todo el mundo como Dario Amodei de Anthropic, o el equipo de responsables de OpenAI, además de expertos en el área y en las ciencias de la salud y biológicas, están exigiendo una mejor regulación de su uso, además de la implementación de sistemas de seguridad para evitar que la IA “tenga un uso indebido para bioterrorismo”.

Hasta el momento se ha planteado que el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de estas herramientas biológicas únicamente sea por pedido.