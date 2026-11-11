Tras 50 años de operación, Six Flags anunció el cierre de California's Great America, su parque temático ubicado en Santa Clara, California.

En un comunicado, Dave Vosejpka, gerente del parque, destacó la importancia del lugar para sus visitantes e informó que, antes de su cierre definitivo, habrá una "temporada de despedida".

"Durante más de cinco décadas, este parque temático de Santa Clara ha reunido a la gente, ha creado tradiciones familiares y ha servido de escenario para recuerdos inolvidables" , expresó.

Vosejpka agregó que "la Temporada de Despedida es una oportunidad para que generaciones de visitantes del Área de la Bahía regresen, pasen tiempo con familiares y amigos, y vuelvan a disfrutar de las atracciones y tradiciones que han hecho del parque de Santa Clara, California, una parte tan significativa de la comunidad".

Si este era uno de los lugares que planeabas visitar en tu próximo viaje a Estados Unidos, aquí te explicamos por qué cerrará California's Great America, hasta cuándo estará abierto y qué pasará con sus atracciones y experiencias.

¿Por qué cerrará California's Great America, el parque de Six Flags en California?

De acuerdo con la página oficial de Six Flags, "tras una cuidadosa reflexión", la empresa decidió no renovar el contrato de arrendamiento del terreno, que vence en junio de 2028.

Por ello, 2027 será la última temporada del parque.

¿Hasta cuándo estará abierto California's Great America?

La temporada de despedida de California's Great America comenzará en marzo de 2027 y concluirá el 6 de septiembre de 2027, Día del Trabajo en Estados Unidos.

Tras esa fecha, el parque cerrará permanentemente.

¿Funcionarán todas las atracciones y juegos de California's Great America durante su despedida?

Sí, durante la temporada de despedida, las atracciones y juegos del parque funcionarán con normalidad, a menos que los trabajos de mantenimiento, las condiciones climáticas u otras consideraciones operativas lo impidan.

¿Se podrán hacer reservas grupales durante la temporada de despedida?

Sí, las reservaciones para grupos, eventos corporativos y visitas de estudiantes y jóvenes seguirán disponibles durante la temporada de despedida, al igual que los pases de temporada para 2027.