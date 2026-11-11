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¿Es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Es una medusa... un pulpo gigante? En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales varias imágenes y videos que muestran una extraña figura levitando sobre Alaska, cerca de una base militar estadounidense , que después desaparece de la nada.
De acuerdo con el testimonio de la usuaria Sara June Osborn, quien compartió las imágenes del objeto volador no identificado (ovini), se encontraba grabando un arcoíris en Anchorage, Alaska cuando apareció a cuadro la extraña figura flotando presuntaente sobre los territorios de la Base Conjunta Elmendorf-Richarson.
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En las imágenes se aprecia una figura aparentemente robótica, en forma de una enorme medusa, con una cabeza prominente y largos tentáculos, además de un color metálico brillante; en redes también han dicho que se asemeja más a un pulpo.
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La usuaria asegura que el objeto volador se movía de manera independiente y que giraba de un lado a otro sobre los árboles de la zona; después de casi tres minutos, la extraña figura desapareció de la nada sin dejar rastro.
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Al inicio creyó que era un mosquito atravesándose entre la cámara de su celular y el arcoiris que estaba fotografiando, pero se dio cuenta que se trataba de otra cosa cuando miró más allá de la pantalla.
Agregó que intentó investigar la aparición, incluso desde una perspectiva científica o simplemente como un objeto de entretenimiento, pensando que se podría tratar incluso de un cometa siendo volado por otros visitantes o de un aparato operado por humanos a la distancia como un enorme dron.
“Desapareció casi tan rápido como llegó. Sólo Dios y el gobierno sabrán qué era”, apuntó Osborn en una declaración citada por medios como el Daily Mail.
“Tengo varias instantáneas tomadas con apenas milisegundos de diferencia”, agregó y dijo que le preocupó la manera en que el cuerpo se movía a la distancia.
Después de captar el ovni, Osborn y su pareja fueron a explorar la zona para ver si se lo volvían a encontrar, pero tras viajar por 30 minutos a la redonda, el objeto no volvió a aparecer. Osborn y su acompañante fueron las únicas personas que vieron el objeto, ya que, dice, no había nadie cerca y cuando salieron a buscarlo, no hubo alguien que pudiera respaldar su versión.
“Estaba ahí, y luego ya no. No puedo negar que sucedió (...) No pudimos encontrar a nadie más que lo viera al mismo tiempo que nosotros”, señaló.
Si bien las imágenes se acaban de hacer virales en internet y ha sido tema de interés entre varios medios de comunicación en todo el mundo, el video no es nuevo. Al parecer data de junio de este año, cerca de las 10 de la noche, tiempo local.
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