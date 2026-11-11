TE RECOMENDAMOS
Última hora: Se derrumba edificio de tres pisos en Brooklyn; reportan heridos y personas atrapadas. VIDEOS
¿La IA podría crear una pandemia? Exinvestigador de seguridad de Google advierte sobre un riesgo mortal
Al menos una persona murió y diez resultaron heridas al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.
El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior. Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN.
La fuente agregó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del siniestro. El edificio, se hallaba junto a una zona de obras de construcción.
Te recomendamos
Jensen Huang, CEO de Nvidia, habría tenido una aventura con una ejecutiva de la empresa, revelan
Última hora: Se derrumba edificio de tres pisos en Brooklyn; reportan heridos y personas atrapadas. VIDEOS
¿La IA podría crear una pandemia? Exinvestigador de seguridad de Google advierte sobre un riesgo mortal
¿México tendrá un invierno más frío de lo normal? El vórtice polar podría cambiar las previsiones
Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.
El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park
[Publicidad]