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Un edificio de tres pisos colapsó este miércoles 11 de noviembre en Brooklyn, Nueva York. El derrumbe movilizó a decenas de bomberos y equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), luego de que se reportara que varias personas quedaron atrapadas entre los escombros.
Los primeros reportes señalaron que al menos cuatro personas resultaron heridas y que había personas atrapadas dentro de la estructura. El FDNY desplegó un operativo especial de rescate técnico para localizar y auxiliar a posibles sobrevivientes.
El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en Bedford Avenue, en el vecindario de Flatbush, Brooklyn. La emergencia provocó el despliegue de numerosas unidades de bomberos y servicios médicos.
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¿Qué pasó con el edificio que se derrumbó en Brooklyn?
Imágenes aéreas y videos difundidos desde el lugar muestran que una sección considerable del edificio cedió y dejó al descubierto el interior de varios departamentos, escaleras y habitaciones.
La magnitud de los daños obligó a los equipos de emergencia a realizar maniobras especializadas para revisar los restos de la construcción y buscar a personas que pudieran encontrarse debajo de los materiales.
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