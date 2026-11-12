El escándalo del ahora ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, escaló el miércoles luego de que The New York Times revelara que el empresario habría mantenido una segunda relación extramarital con una mujer llamada Kimberly Powell, además del romance reportado con Alice Huang, señalada como presunta espía china.

Pero, ¿quién es Kimberly Powell y qué se sabe sobre el posible sucesor de Jensen Huang en Nvidia? Aquí te contamos.

¿Quién es Kimberly Powell, la ejecutiva de Nvidia vinculada a Jensen Huang?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Kimberly Powell, de 48 años, es vicepresidenta del área de salud de Nvidia y lleva más de 18 años trabajando en la compañía. Powell reportaba directamente a Huang, de 63 años.

Según fuentes citadas por The New York Times, algunos empleados de Nvidia sabían de la presunta relación entre Huang y Powell.

Además, señalaron que ambos habrían sido grabados mientras se mostraban afecto durante una conferencia de desarrolladores de la empresa, celebrada en marzo en un hotel de San José.

De acuerdo con el medio, el equipo de seguridad de Huang habría ofrecido un acuerdo de confidencialidad a un transeúnte que grabó la escena. Sin embargo, señalaron que no tuvieron acceso al video.

Powell también está casada. Según Newsweek, su esposo es un profesional de la tecnología médica e inventor de 54 años.

Hasta el momento, Huang no ha hecho declaraciones sobre este segundo supuesto romance extramarital.

Por su parte, Newsweek reportó que Powell habría cancelado su participación en un panel de la Cumbre sobre el Futuro de la Salud del Instituto Milken, en Washington, D. C., luego de que saliera a la luz la noticia sobre su presunta relación con Huang.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el posible sucesor de Jensen Huang en Nvidia?

La mañana de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Tim Cook, ex CEO de Apple, reemplazara a Jensen Huang al frente de Nvidia.

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", escribió en Truth Social.