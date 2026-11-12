Al menos ocho personas murieron después de que un edificio de tres pisos se derrumbara al borde de una obra en construcción en el distrito neoyorquino de Brooklyn, informó el jueves el alcalde la ciudad

Los equipos de emergencia buscaban el jueves en la mañana a otros que aún pudieran estar atrapados.

Los equipos miraban dentro de grietas en los escombros, sacando a víctimas y al menos a un sobreviviente durante las horas de la noche. Al menos 17 personas resultaron heridas , incluidos tres bomberos, informó el alcalde, Zohran Mamdani.

El edificio se vino abajo el miércoles por la tarde mientras obreros de la construcción excavaban en una finca vacía contigua , indicó un funcionario de la ciudad. Por ahora se desconoce la causa.

“Escuchamos el estruendo y todos salimos corriendo y vimos humo y polvo por todas partes”, drelató Brigitte Anama, una estilista en un salón al otro lado de la calle.

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Bystanders watch as people climb out of rubble, assisted by rescue crews, after a building collapsed in Brooklyn, New York. At least two people are dead and over a dozen others are injured, according to New York City authorities. https://t.co/j5NVr646et — ABC News (@ABC) November 12, 2026

Clientes y estilistas se levantaron de un salto y corrieron hacia la acera, que estaba envuelta en polvo. Anama vio a los equipos de emergencia sacar a personas del lugar, incluido lo que parecía ser un niño. “La gente decía: ‘ recen por el bebé, recen por el bebé’”, narró.

Dos muertes se anunciaron el miércoles y las otras se confirmaron el jueves.

“No hay palabras para una pérdida de esta magnitud”, publicó Mamdani en X. “Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes hemos perdido, quienes están heridos y todos los que hoy están de luto”.

Rescatistas con perros buscaron durante la noche

Flatbush Avenue, una arteria concurrida en Brooklyn, permanecía paralizada el jueves por la mañana mientras los bomberos revisaban los escombros.

Decenas de bomberos y policías, armados con picos y sierras eléctricas, treparon durante la noche sobre el montón de escombros, abriendo agujeros en las ruinas para sacar a personas cubiertas de polvo de debajo de pilas de madera retorcida y ladrillos.

Los perros olfatearon las ruinas y dos excavadoras retiraron grandes trozos de escombros en la búsqueda de sobrevivientes. Los bomberos llenaron cubos con escombros, pasando los cubos a lo largo de una fila.

Se pronosticaban fuertes lluvias para la ciudad el jueves por la tarde y la comisionada del Departamento de Bomberos , Lillian Bonsignore, advirtió que eso podría obstaculizar las labores de búsqueda y rescate.

“Se convertirá en lodo”, dijo a WNYW-TV, prometiendo que los bomberos trabajarían bajo la lluvia si fuera necesario.

Gran parte de los escombros del inmueble caído —una estructura de uso mixto con apartamentos sobre un espacio comercial en la planta baja— terminó en una enorme pila dentro del foso de la obra. Otro edificio que compartía una pared con la estructura colapsada permanecía en pie, pero sin esa pared, lo que dejó a la vista el interior, incluido un dormitorio y armarios llenos de zapatos y ropa.

Por la noche, los bomberos sacaron a una mujer embarazada de entre los escombros, la izaron en una camilla y la trasladaron de prisa a una ambulancia que esperaba. Otros sobrevivientes fueron sacados de debajo del montón a medida que avanzaba la noche.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, afirmó que los equipos de rescate realizaban un trabajo “peligroso y arriesgado”. “Cada movimiento está coreografiado”, manifestó.

Un hombre identifica a su hermano entre los fallecidos en la obra en construcción

Luis Caguana, de 26 años, que trabajaba en la obra en construcción, murió en el derrumbe, dijo su hermano a WNBC-TV.

Era un inmigrante de Ecuador que había estado en Estados Unidos unos seis años, indicó Carlos Caguana. Tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

“Su esposo ha fallecido; él era el único sostén de la familia. Ahora que se ha ido, ella está pasando por una inmensa cantidad de dolor. Está en muy mal estado en este momento: está completamente abrumada y ni siquiera puede encontrar las palabras para hablar”, declaró Caguana.

Infracciones en la obra

El Departamento de Edificios de la ciudad está investigando la causa del colapso. El comisionado de edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, señaló el miércoles que, cuando la estructura se vino abajo había obreros excavando en una finca vacía contigua.

El arquitecto, el propietario del inmueble y el contratista que figuran en los registros de la ciudad no han respondido a mensajes telefónicos y correos electrónicos en busca de comentarios.

Funcionarios de la ciudad dijeron que en marzo se emitió una orden de suspensión de trabajos después de que los inspectores concluyeran que el edificio contiguo estaba siendo demolido sin la protección adecuada como redes para proteger a los edificios vecinos, dijo el departamento en un comunicado enviado por correo electrónico.

En abril, los inspectores encontraron que el trabajo de demolición se había reanudado en violación de la orden de suspensión, indicó el departamento. Se permitió que el trabajo continuara en mayo después de que se corrigieron los problemas, manifestó.

Los desarrolladores tienen permisos vigentes para trabajos de excavación y cimentación.