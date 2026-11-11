El podcast Hágale como quiera ha causado polémica luego de que se viralizara en TikTok un video en el que uno de sus integrantes, Juan de Ávila, especialista en tecnología y finanzas, llama "pobres" a quienes compran durante El Buen Fin 2026.

En el video, que ya acumula más de 300 mil reproducciones y 15 mil "me gusta", Ávila asegura que " El Buen Fin es de pobres haciendo cosas de ricos" y que " los pobres compran en El Buen Fin , los ricos no".

También consideró que esta temporada de descuentos es "una imitación chafa del Black Friday" de Estados Unidos y calificó de "ñero" el hecho de que las personas se organicen para acudir a comprar durante las ofertas.

"El Buen Fin es una imitación chafa del Black Friday, tú imagínate, o sea, decir 'ay, vamos del 13 al 17 de noviembre, vamos todos' y ahí va la bola de pendejos todos a hacerse bolas en un mismo pinche estacionamiento... es medio ñerón ponerte de acuerdo para irte a comprar, es muy ñero", expresó el especialista.

Ávila también consideró que los medios de comunicación tradicionales y digitales, a través de sus campañas publicitarias, "te hacen creer" que El Buen Fin es una buena oportunidad para que las personas de bajos recursos compren ropa y electrodomésticos.

"Te calientan la cabeza para que vayas y compres cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni le caes bien" , aseguró.

Por otra parte, cuando el moderador José Rodríguez le preguntó si entonces no era conveniente comprar durante El Buen Fin, Ávila señaló que solo valía la pena hacerlo si se pagaba de contado.

"Si vas a comprar de contado, sí" , dijo.

¿Cuándo es El Buen Fin 2026 en México?

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en las tiendas participantes de México.