Convertirse en ciudadano estadounidense es uno de los pasos más importantes para millones de residentes permanentes. Sin embargo, no todos aprueban el examen de naturalización en el primer intento. La buena noticia es que reprobar una parte de la prueba no significa que el proceso haya terminado.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes tienen dos oportunidades para aprobar los exámenes requeridos durante el proceso de naturalización.

¿Qué incluye el examen de ciudadanía estadounidense?

Durante la entrevista de naturalización, los oficiales de USCIS evalúan dos áreas principales:

Dominio del idioma inglés.

Conocimientos de educación cívica sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

La evaluación del inglés incluye la capacidad de hablar, leer, escribir y comprender el idioma, mientras que la prueba de educación cívica mide el conocimiento del sistema gubernamental y la historia del país.

¿Qué sucede si repruebas el examen?

Según USCIS, quienes no aprueban alguna parte de la evaluación durante la entrevista inicial reciben una segunda oportunidad para demostrar que cumplen con los requisitos.

Esto significa que el oficial no negará automáticamente la solicitud de ciudadanía por un primer resultado desfavorable en el examen.

En lugar de ello, la agencia programará una nueva cita para que el solicitante vuelva a presentar únicamente la sección que no aprobó.

¿Cuándo será la segunda oportunidad?

USCIS establece que la nueva evaluación generalmente se programa entre 60 y 90 días después de la entrevista inicial.

Ese periodo tiene como objetivo que la persona disponga de tiempo suficiente para estudiar y reforzar las áreas en las que tuvo dificultades.

¿Debes repetir todo el examen?

No. Una de las ventajas del proceso es que los solicitantes únicamente vuelven a presentar la parte que reprobaron.

Por ejemplo:

Si aprobaste la sección de educación cívica, pero no la de escritura en inglés, solamente repetirás la prueba de escritura.

Si aprobaste el inglés, pero fallaste la prueba cívica, únicamente volverás a presentar esa sección.

Además, el oficial utilizará formularios o preguntas diferentes a las utilizadas durante la primera evaluación.

¿Qué documento recibirás después de la entrevista?

Al finalizar la entrevista, el oficial normalmente entrega el formulario N-652, Notice of Examination Results.

En este documento se indica si el solicitante aprobó, si necesita proporcionar evidencia adicional o si debe regresar para una nueva evaluación de inglés o civismo.

Por ello, es importante conservar este documento y revisar cuidadosamente qué área requiere una nueva presentación.

¿Qué pasa si repruebas por segunda vez?

La situación cambia significativamente después del segundo intento.

De acuerdo con USCIS, si una persona no logra aprobar la parte pendiente del examen tras las dos oportunidades permitidas, la solicitud de naturalización puede ser denegada.

La agencia señala que el solicitante cuenta con dos oportunidades para cumplir con los requisitos de inglés y educación cívica: la entrevista inicial y la reexaminación posterior.

¿Qué ocurre si no asistes a la segunda cita?

USCIS advierte que no presentarse a la reexaminación también puede tener consecuencias.

Salvo que exista una justificación aceptada por la agencia, la ausencia a la segunda evaluación puede ser considerada como un intento fallido.

Por esa razón, si el solicitante no puede asistir a la fecha programada, debe comunicarse con la autoridad migratoria y seguir los procedimientos oficiales para solicitar una reprogramación.

¿Existen excepciones al examen?

Sí. Algunas personas pueden calificar para excepciones especiales establecidas por la ley migratoria estadounidense. Entre ellas se encuentran ciertos residentes permanentes de edad avanzada que han vivido legalmente en Estados Unidos durante largos periodos de tiempo.

Asimismo, algunas personas con discapacidades físicas o médicas calificadas pueden solicitar excepciones mediante el formulario correspondiente de USCIS.

¿Qué debes hacer si repruebas?

Lo más importante es no asumir que el proceso terminó.

Durante los 60 a 90 días previos a la segunda cita, los especialistas de USCIS recomiendan aprovechar los materiales de estudio oficiales disponibles gratuitamente en su portal, concentrándose específicamente en la sección que no fue aprobada.

También es recomendable:

Revisar el formulario N-652 para identificar exactamente qué parte fue reprobada.

Estudiar con las guías oficiales de naturalización de USCIS.

Practicar lectura, escritura o conversación en inglés, según corresponda.

Repasar las preguntas oficiales de educación cívica si esa fue la sección pendiente.

Reprobar una vez no significa perder la ciudadanía

La normativa de USCIS contempla que muchos solicitantes puedan necesitar más de un intento para aprobar el examen de naturalización. Por ello, la agencia otorga una segunda oportunidad antes de tomar una decisión definitiva sobre la solicitud.

En la mayoría de los casos, quienes utilizan el periodo adicional para estudiar y prepararse adecuadamente pueden regresar a su segunda entrevista con mayores posibilidades de superar la prueba y continuar su camino hacia la ciudadanía estadounidense.