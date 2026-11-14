Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya pueden consultar cuándo recibirán el último pago mensual de 2026. Aunque ambas instituciones depositarán la pensión correspondiente a diciembre, las fechas son diferentes y uno de los institutos adelantará el pago. ¡Checa el calendario!

Se acerca el último pago del año de las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Los jubilados deben estar al pendiente de la fecha ya que hay diferencia en los depósitos, pues el ISSSTE suele adelantar la entrega de dinero, mientras que el IMSS la atrasa.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS de diciembre 2026?

El IMSS realizará el depósito de la pensión correspondiente a diciembre el martes 1 de diciembre de 2026. La fecha aparece en el calendario oficial de pagos de pensiones del instituto. Además, coincide con la regla general del organismo, que establece que las mensualidades se depositan el primer día hábil de cada mes.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE de diciembre 2026?

Los pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a diciembre el viernes 27 de noviembre de 2026. Esta fecha está confirmada en el calendario oficial que el instituto publicó para las personas jubiladas afiliadas al organismo.

A diferencia del IMSS, el ISSSTE acostumbra adelantar el depósito de la mensualidad para que sus beneficiarios tengan el dinero disponible antes de comenzar el mes al que corresponde la pensión.

¿Los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo junto con la pensión de diciembre?

De acuerdo con la información oficial del instituto, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Esta prestación se paga en noviembre, por lo que no debe confundirse con el depósito ordinario de diciembre.

¿Los pensionados del ISSSTE recibirán aguinaldo en diciembre?

No. El ISSSTE informó que la primera parte del aguinaldo de 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre. Es importante distinguir esta prestación del pago mensual de diciembre, que está programado para el 27 de noviembre.

El calendario oficial del instituto señala que la segunda parte del aguinaldo llegará en noviembre, también.

¿Qué hacer si no recibes el pago de tu pensión en la fecha indicada?

Si el depósito no aparece en tu cuenta bancaria después de la fecha programada, lo recomendable es verificar primero los movimientos y el saldo de la cuenta donde habitualmente recibes la pensión. Si el dinero no se refleja, puedes solicitar una aclaración directamente con la institución correspondiente.

Si eres pensionado del IMSS:

- Comunícate al teléfono 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

- También puedes acudir a una Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar para solicitar información sobre el pago.

Si recibes una pensión del ISSSTE:

- Consulta los canales oficiales de atención a derechohabientes.

- Acude a un módulo de atención para solicitar una revisión del depósito.