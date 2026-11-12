Noviembre llegará con buenas noticias para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes recibirán dos pagos el mismo día: la segunda parte de su aguinaldo y la mensualidad correspondiente a diciembre. Si aún no sabes cuándo caerán los depósitos, aquí te compartimos el calendario con la fecha exacta para que programes tu visita al banco.

Sin duda alguna, los pensionados del ISSSTE cerrarán el 2026 con los bolsillos llenos y esto se debe a los dos depósitos que les permitirán disponer de una mayor cantidad de dinero antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Por un lado está el aguinaldo de 40 días que algunos jubilados cobrarán, mientras que por el otro, está el depósito mensual de su pensión.

¿Cuándo será el pago doble del ISSSTE en noviembre de 2026?

La fecha prevista para el doble depósito es el viernes 27 de noviembre de 2026. Ese día coincidirán dos conceptos para los pensionados:

La pensión correspondiente a diciembre

La segunda parte del aguinaldo 2026.

El calendario oficial del ISSSTE establece el 27 de noviembre como fecha de pago de la mensualidad de diciembre. La segunda parte del aguinaldo también está prevista para ese día, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de hasta 40 días del ISSSTE?

El decreto presidencial publicado en el DOF el 23 de octubre de 2026 contempla una gratificación de hasta 40 días; entre los beneficiarios señalados se encuentran:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal;

Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país;

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero;

Personal militar en activo;

Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano;

Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal;

Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿Cómo se divide el aguinaldo ISSSTE 2026?

Para quienes tienen derecho a una gratificación equivalente a 40 días, el pago se distribuye en dos exhibiciones:

Primera parte: durante la primera quincena de noviembre

Segunda parte: el 27 de noviembre, junto con la pensión de diciembre.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados del ISSSTE en noviembre?

La cantidad que recibirá cada pensionado dependerá del régimen en el que estén y de los días de aguinaldo que le correspondan. Por esa razón, no existe un monto único para todos los beneficiarios.

¿Qué pasa si no recibo el aguinaldo o la pensión el 27 de noviembre?

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria en la fecha prevista, los pensionados pueden revisar sus movimientos bancarios y verificar si los conceptos se depositaron por separado.