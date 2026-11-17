Ninel Conde dio de qué hablar en redes sociales luego de compartir varias fotografías y videos ataviada con un pequeño traje de baño que resaltó la escultural figura que conserva a los 50 años.

A través de sus stories de Instagram, la cantante y actriz presumió detalles de un paseo en yate que dio junto a su pareja frente a las costas de Miami, Florida, mismo que sirvió para celebrar su aniversario.

LEE MÁS: Kylie Jenner presume sus curvas de impacto con vestido vintage en los Governors Awards

En las imágenes, Ninel aparece usando un bikini de cintura baja atado por los costados, a juego con un bralette de cuello halter y escote revelador. Le sumó un sombrero de ala ancha, gafas solares, así como accesorios dorados, incluidos pendientes en forma de estrella de mar y un reloj de pulso blanco.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial nude y blush rosado. En tanto, su cabello rubio platinado se lució peinado en dos trenzas.

NO TE PIERDAS: Kim Kardashian deslumbra con revelador vestido tejido junto al mar y desata reacciones

Hace unos días, el Bombón Asesino causó controversia por acusar al público de criticarla por “envidia”.

En un reciente evento, Ninel respondió a los medios sobre las críticas y burlas que ha recibido tras sus múltiples arreglos estéticos, incluida la queratopigmentación que le cambió los ojos de color y el aclaramiento de su cabello.

Ninel Conde presume microbikini en Miami a los 50 años y desata reacciones por su figura. Foto: Instagram / @ninelconde

Según dijo, pocas mujeres lucen como ella a los 50 años, con “piel de niña coreana”, además de la figura que conserva: “¿Criticada o envidiada? ¿Admirada en secreto? A los 50 años, pocas mi amor, esta piel de niña coreana. ¡Por Dios! Claro que causa controversia chavos, pero yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, con lo que soy, lo más importante es cómo te sientes por dentro, tu salud, todo se ve reflejado, no es solamente el exterior”, señaló.

La celebridad, de 50 años, ha llamado la atención por sus cambios físicos a lo largo de su carrera. Su apariencia ha generado comentarios y especulaciones sobre posibles cirugías estéticas, entre ellas intervenciones para aumentar o modificar sus implantes mamarios, así como liposucción y procedimientos para definir su cintura.

Ninel Conde presume microbikini en Miami a los 50 años y desata reacciones por su figura. Foto: Instagram / @ninelconde

Los cambios en su rostro también han despertado curiosidad. Usuarios de redes sociales han señalado diferencias en su nariz, labios y pómulos, lo que ha dado pie a versiones sobre posibles rinoplastias, rellenos faciales y aplicación de bótox.

En torno a todas las cirugías plásticas que se ha hecho y la forma en que presume su imagen, Ninel también ha sido objeto de críticas por parte de su exnovio José Manuel Figueroa.

Durante una reciente entrevista, el hijo de Joan Sebastian la acusó de mostrar su cuerpo e hipersexualizarse para vender y ser relevante en la industria del entretenimiento: “Mientras ella no se hipersexualice en sus redes sociales o en la televisión, no vende nada”.