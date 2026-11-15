Eiza González fue una de las invitadas especiales a la gala anual Baby2Baby, llevada a cabo en Los Ángeles, a su llegada a la alfombra roja, la actriz mexicana se encargó de que todas las miradas estuvieran sobre ella con un impresionante vestido dorado de la colección 26 de Mugler.

La estrella arribó a la gala ataviada con un vestido strapless largo, hecho con tela dorada metalizada, diseñada con una franja azul marino en el escote, ajuste en la cintura con un cinturón ancho, falda corte tubo y volumen en las caderas.

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Al elegante look le sumó un par de sandalias negras, así como pendientes de aro de diamantes y anillos a juego.

Lució su cabellera color chocolate peinado en mechones ondulados con raya de lado, muy al estilo old Hollywood. Por su parte, su rostro se mostró definido por maquillaje que le dio efecto de porcelana, con labial rosa baby, blush bronceado, un fino delineado marrón que profundizó su mirada, así como sombras ahumadas.

Durante el evento se reunió con varias celebridades de alto perfil, incluida su amiga cercana Sofía Vergara, con quien posó feliz en varias fotografías. Además de ambas estrellas, otros nombres de gran relevancia en el mundo del espectáculo se dieron cita en la gala, tales como Katy Perry y Justin Trudeau, Demi Moore y sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis; además de Paris Hilton, Zooey Deschanel, Elsa Hosk, Barbara Palvin y Dylan Sprouse.

Hace unos días, Eiza dio de qué hablar luego de que se revelara que podría tener planes de boda próximamente con su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov.

Eiza Gonzpalez se transforma en la chica dorada con vestido strapless en la gala Baby2Baby. (Photo by Unique Nicole / AFP)

Durante su reciente visita a México, la pareja fue cuestionada por la prensa mexicana sobre su futuro, a lo que Eiza dijo que la decisión de casarse también le correspondía a su novio, aunque no había presión.

“No lo sé, pregúntale a él. Sin presión, amor”, contestó la actriz ante los cuestionamientos.

Por su parte, el tenista respondió que el matrimonio ha formado parte de sus conversaciones, aunque todavía no tienen nada claro sobre las posibilidades de que ocurra.

“Estamos discutiéndolo, pero esperemos que pronto”, y agregó que consideraba a Eiza como el amor de su vida.

💍👀 ¿Eiza González llegará al altar con su novio tenista? El deportista rompe el silencio y responde a los rumores de boda durante su visita a México. ❤️ #ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision https://t.co/vhuiIw2IoT — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 10, 2026

González y Dimitrov recientemente vacacionaron en México. La celebridad, de 36 años, reveló que había traído al atleta a su país natal para que conociera a su familia, además de explorar la cultura mexicana y probar la gastronomía local.

“Lo traje a conocer México. Lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico (...) Lo llevé a que le hicieran una limpia al Centro”, contó la estrella de The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Eiza González y Grigor Dimitrov han sido pareja públicamente desde mediados del año pasado; oficializaron su relación en redes sociales durante el cumpleaños del tenista en mayo; posteriormente fueron vistos en el Festival de Cine de Cannes de 2025 y en el Madrid Open.