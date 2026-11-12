Meghan Markle estaría "devastada" luego de que se dieran a conocer las acusaciones por presunta posesión de material de abuso sexual infantil contra su padre, Thomas Markle Sr., según un nuevo reporte de la revista People.

Una fuente cercana a la duquesa de Sussex aseguró al medio estadounidense que la situación le ha afectado fuertemente a nivel emocional, pues creció confiando en su padre, con quien además mantuvo una relación muy cercana durante años.

"Está devastada. Se trata de su papá, alguien en quien confió desde pequeña y con quien tuvo una relación muy cercana durante muchos años", señaló.

La fuente agregó que "las acusaciones son devastadoras para ella. Hay mucha tristeza".

Sin embargo, aseguró que Meghan "se está manteniendo fuerte" y que "tiene muchos amigos y familiares en quienes apoyarse".

Una de las personas que estaría apoyando a la duquesa de Sussex en estos momentos es su madre, Doria Ragland, quien vive en Los Ángeles y con quien mantiene contacto.

La fuente confirmó a People que ambas "están muy unidas" y que "se están apoyando mutuamente".

Asimismo, explicó que Meghan extraña a su madre y que hablar con ella le está ayudando a sobrellevar la situación.

"Extraña a su mamá desde que se mudó a Inglaterra, y esto hace que la extrañe aún más. Han estado hablando mucho. Poder hablar con su mamá le ayuda, aunque desearía que pudieran estar juntas", contó.

Finalmente, la fuente aseguró que la duquesa de Sussex estaría dispuesta a colaborar con las autoridades encargadas de investigar las acusaciones contra su padre.

Thomas Markle Sr. es arrestado nuevamente

A principios de esta semana se dio a conocer que Thomas Markle Sr. había sido arrestado nuevamente luego de que se retirara su localizador electrónico, lo que habría constituido una violación de las condiciones de su libertad condicional.