El pleito entre Ninel Conde y su expareja José Manuel Figueroa continúa. Durante una entrevista con la prensa, el intérprete de Quiero y Necesito volvió a lanzar fuertes declaraciones contra la exhabitante de La Casa de los Famosos.

Frente a las cámaras, José Manuel Figueroa cuestionó las declaraciones de Conde, quien en la docuserie de ViX, Ninel Conde: Sin Filtro, reveló que había sufrido violencia física y emocional por parte del cantante durante su relación.

"Que ella denuncie si realmente la golpeé y que no utilice la bandera de gente golpeada, de gente que realmente abusa, de gente que realmente ha sufrido ese tipo de situaciones lamentables y terribles, penosas, insufribles y de poco hombres, de la gente que llega a hacer eso", expresó el cantante.

Figueroa consideró que la orden de restricción que el equipo legal de Ninel interpuso en su contra, tenía el fin de que no pudiera defenderse. Además, la retó a presentar una denuncia formal en lugar de contar su experiencia en un programa de televisión.

"Si tuvo tiempo para ir a poner una orden de restricción para que yo no me defendiera, mejor hubiera ido primero a poner una denuncia como debe de ser antes de ir a hablar a un medio de comunicación o a vender eso para un programita".

El intérprete de Hoy Empieza Mi Tristeza acusó a Ninel de utilizar la violencia contra las mujeres para generar audiencia y aseguró que la celebridad de Top Chef VIP solo consigue generar ingresos cuando se hipersexualiza.

"Creo que lo hizo porque no tiene rating, porque ViX pensaba que iba a ser un gran éxito la serie y no lo es porque mientras ella no se hipersexualice en la en sus redes sociales o en la televisión, no vende nada".

Figueroa incluso afirmó que a los hombres solo les interesa el físico de Ninel y no lo que hace en su vida cotidiana.