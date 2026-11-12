Natalie Harp, la asistente de Donald Trump, ha vuelto a ser tendencia luego de que se le viera sonriente y platicando junto a Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Pero ¿quién es Natalie Harp, qué hace en la Casa Blanca y cuánto gana por ser la asistente de Trump? Aquí te contamos.

¿Quién es Natalie Harp?

Natalie Harp es una asesora política que, antes de comenzar a trabajar con Donald Trump en 2025, se desempeñó como presentadora de One America News Network, un canal de noticias de extrema derecha.

Harp rápidamente captó la atención de los medios por su admiración y cercanía con Trump.

¿Qué hace Natalie Harp en la Casa Blanca?

Natalie Harp ocupa los cargos de asistente especial y asistente ejecutiva del presidente de Estados Unidos.

Según diversas fuentes, Harp se encarga de redactar contenido para las redes sociales de Trump y también lo acompaña en sus viajes.

Además, actúa como un canal de información para el mandatario, pues le proporciona copias impresas de noticias y artículos que hablan positivamente de él.

La asesora también filtra la información que llega al Resolute Desk, el escritorio del Despacho Oval.

¿Por qué le dicen la "impresora humana" a Natalie Harp?

De acuerdo con Time, los compañeros de Harp la apodaron la "impresora humana" porque lleva consigo una impresora para entregarle a Trump "cualquier información que él quiera o necesite en copias impresas".

¿Cuánto gana Natalie Harp por ser la asistente de Trump?

De acuerdo con The Daily Beast, Harp recibe un salario de 150,000 dólares por su trabajo como asistente de Donald Trump.

¿Qué pasó entre Natalie Harp y Stephen Miller?

La semana pasada, Natalie Harp volvió a aparecer en los titulares luego de que se le viera salir de la Casa Blanca junto a Stephen Miller, tras una reorganización del personal de Trump en la que Miller fue nombrado nuevo jefe de gabinete en sustitución de Susie Wiles.

En las imágenes, Natalie aparece riéndose y platicando con Miller, quien, según reportes citados por The Daily Beast, frecuentemente se acerca a ella cuando quiere que el presidente preste atención a determinados contenidos en línea, como los relacionados con la antinmigración.