Después de un año de ausencia en redes sociales, Avril Lavigne regresó a Instagram para compartir con sus fans una inesperada noticia: ¡la princesa del pop punk se ha convertido en mamá!

Pero ¿quién es el padre de su primera hija? Aquí te contamos lo que se sabe sobre su misteriosa pareja.

Avril Lavigne revela que ya es mamá

Con una serie de fotografías en Instagram, la intérprete de Complicated anunció que había dado la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, cuya identidad no reveló.

En la primera imagen, se observan las manos de Avril, de 42 años, y su pareja sosteniendo la mano de su bebé.

En la segunda fotografía, aparece la cantante cargando a su hija, mientras que en la última se ven tres pares de tenis Vans: dos de adultos y uno de bebé, colocados sobre una patineta.

"¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!" , escribió la cantante.

¿Quién es la actual pareja de Avril Lavigne?

La intérprete de Girlfriend no ha revelado quién es su actual pareja ni la identidad del padre de su primera hija.

Sin embargo, en enero de 2024 fue vinculada sentimentalmente con la estrella de TikTok Nate Smith, luego de que fueran vistos saliendo de una cita romántica en West Hollywood, según Daily Mail.

Smith es conocido por su canción country Wildfire, que se volvió viral en TikTok en 2020.

Sin embargo, según reporta Hollywood Life, la relación fue breve.

¿Quiénes han sido las últimas parejas de Avril Lavigne?

Antes de ser vinculada con Nate Smith, Avril mantuvo una relación con el rapero Tyga, expareja de Kylie Jenner.

Según la revista Hello, Avril y Tyga comenzaron a hacer apariciones públicas juntos en febrero de 2023. Aunque no confirmaron oficialmente su relación, fueron vistos besándose durante la fiesta de Mugler x Hunter Schafer.

El romance no duró mucho, pues en junio de ese mismo año surgieron rumores de su separación. Fue hasta octubre cuando se confirmó que la pareja había "terminado por completo", según una fuente de People.

Antes de Tyga, la intérprete de I'm With You estuvo comprometida con el músico Mod Sun, a quien conoció en 2021 mientras trabajaban juntos en el álbum Love Sux.

En su momento, Avril explicó a People que, desde que lo conoció, supo que tenían una "conexión muy fuerte e imparable" y que "era como si lo conociera de toda la vida".

Un año después, Mod Sun le propuso matrimonio a Avril, quien describió el momento como la "propuesta más perfecta y romántica".

Sin embargo, la pareja nunca llegó al altar. En febrero de 2023, los representantes de Avril confirmaron a Page Six que habían cancelado su compromiso.

Posteriormente, TMZ reveló que Mod Sun no estaba enterado de la ruptura.

De acuerdo con sus representantes, "estaban juntos y comprometidos hasta hace tres días, cuando él se fue de gira, así que, si algo ha cambiado, él no se enteró".

¿Avril Lavigne ha estado casada?

Sí, Avril Lavigne estuvo casada en dos ocasiones: