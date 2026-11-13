Eiza González acaparó todas las miradas con una aparición en la que la elegancia y el glamour fueron protagonistas. La actriz mexicana deslumbró durante una exclusiva velada en Los Ángeles, donde hizo gala de su sofisticado sentido del estilo con un espectacular vestido de lentejuelas que resaltó su belleza y confirmó por qué es una de las figuras mexicanas que más destaca en la escena internacional.

La estrella asistió el pasado 10 de noviembre a la celebración organizada por David y Sybil Yurman con motivo de la reapertura de la boutique insignia de la firma de joyería en Rodeo Drive, Beverly Hills.

Como embajadora global de la reconocida casa estadounidense, Eiza fue una de las invitadas especiales de esta íntima reunión, que tuvo lugar en el emblemático hotel Chateau Marmont y reunió a personalidades del mundo del entretenimiento y la moda.

Para la ocasión, la protagonista eligió un vestido midi asimétrico de lentejuelas en tono champán, firmado por Monse, una creación que combinó destellos, delicados detalles de encaje en el dobladillo y una silueta increíble.

Completó el estilismo con espectaculares piezas de alta joyería de David Yurman y llevó su melena peinada en suaves ondas sueltas, logrando un equilibrio perfecto entre el brillo y la elegancia.

La velada también estuvo marcada por una cena privada y una presentación musical en vivo del cantante Role Model, en un ambiente íntimo que celebró la renovación de la emblemática boutique de la firma.

Sin embargo, entre los destellos de las joyas y el glamour de la noche, Eiza González consiguió convertirse en una de las grandes protagonistas.

Hace poco, la estrella mexicana se sinceró ante su público sobre los trastornos alimenticios que vivió durante su adolescencia y la batalla interna que sufrió por intentar cambiar su cuerpo y aspecto.

Ahora, la actriz revela a la revista que recibió el diagnóstico de endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP). “Llegó un punto en el que, finalmente, el cuerpo se resquebrajó, y lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló.

No obstante, asegura que ahora está enfocada en el ejercicio y su alimentación para sentirse mejor y más fuerte. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”.