Karla Souza atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como actriz ya que fue elegida para protagonizar el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy, una producción de Shonda Rhimes que llevará el universo de la exitosa serie médica a una pequeña comunidad del oeste de Texas. Pero, ¿quién es la actriz mexicana? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es su esposo y cuántos hijos tiene? Conoce todos los detalles de su vida y su trayectoria profesional.

Con un mensaje en la cuenta de Instagram de Karla Souza y de Shondaland es como se anunció que la mexicana formara parte del próximo spin-off de Grey’s Anatomy, una de las franquicias televisivas más populares de Estados Unidos.

Tras la noticia, los fans de Grey's Anatomy en México reaccionaron y aplaudieron la selección de Souza para este proyecto; miles reaccionaron y manifestaron su deseo por ver pronto en la televisión a la actriz de Nosotros los Nobles personificando a una doctora.

¿Quién es Karla Souza?

Karla Souza es una actriz y productora mexicana que ha desarrollado su carrera en cine, teatro y televisión. Su popularidad en el país creció especialmente en 2013 cuando interpretó a Bárbara Noble en la película Nosotros los Nobles, una de las comedias mexicanas más exitosas de taquilla. Ese mismo año participó en No se aceptan devoluciones, junto a Eugenio Derbez.

Posteriormente protagonizó ¿Qué culpa tiene el niño? y participó en otros proyectos cinematográficos y televisivos. Su salto a la televisión estadounidense llegó con How to Get Away with Murder, serie producida por Shonda Rhimes en la que interpretó a Laurel Castillo.

¿Cuántos años tiene Karla Souza?

Karla Souza tiene 40 años; nació el 11 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México y su nombre completo es Karla Olivares Souza.

La actriz creció entre México y Estados Unidos y también tuvo formación en Europa. Desde joven mostró interés por la actuación, por lo que estudió en distintas instituciones y se preparó profesionalmente en teatro antes de consolidar su carrera en cine y televisión. Su preparación incluyó la Royal Central School of Speech and Drama, en Londres, además de formación artística en otros países, como Rusia.

¿Quién es el esposo de Karla Souza?

El esposo de Karla Souza es Marshall Trenkmann, un empresario estadounidense que se desempeña en el sector financiero y mantiene un perfil discreto, alejado de los reflectores. Trenkmann trabajó en JPMorgan y cuenta con formación académica en la Universidad Texas A&M. La pareja se casó en mayo de 2014 en una ceremonia celebrada en California.

¿Cuántos hijos tiene Karla Souza?

Karla Souza tiene tres hijos con su esposo Marshall Trenkmann: Gianna, Luka y Giulia, quienes tienen aproximadamente ocho, seis y dos años.

¿Qué personaje interpretará Karla Souza en el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy?

Karla Souza interpretará a la doctora Carolina “Lina” Hall, protagonista del nuevo spin-off de Grey’s Anatomy. De acuerdo con el anuncio de Shondaland, su personaje será una "una doctora atormentada y cínica que dirige un centro médico en un pequeño pueblo del oeste de Texas".

¿Cuándo se estrena el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy con Karla Souza?

El nuevo spin-off de Grey’s Anatomy tiene previsto su estreno durante la temporada televisiva 2027-2028 en ABC. Por el momento, no se ha anunciado la fecha exacta de estreno ni el resto del elenco.