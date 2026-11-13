Jorge Drexler, Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Rosalía y Sara Schell fueron recompensados el jueves en La Premiere del Latin Grammy.

El rapero argentino Milo J superó a pesos pesados como Daddy Yankee, Ryan Castro, Feid y Karol G para llevarse el premio a mejor interpretación urbana por “Gil” con Trueno, su amigo, compatriota y colega, con quien subió al escenario por el premio.

Milo J extendió su dominio más allá de la música urbana al llevarse el Latin Grammy a mejor álbum folklórico por “La vida era más corta”.

“Para mí, del lugar de donde vengo, que es Morón y del género que vengo, que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes, la música urbana, ganar este premio de música folklórica para mí me huila la cabeza”, dijo.

Entre sus agradecimientos mencionó a “La gran Mercedes Sosa que está en el cielo” y cuya voz mezcló en el álbum.

Camilo Joaquín Villarruel, el nombre verdadero de Milo J, también ganó el premio de mejor diseño de empaque gracias a su labor como director de arte de “La vida era más corta”. Dedicó su premio a los diseñadores gráficos.

Sara Schell destronó a Edgar Barrera

La venezolana Sara Schell se convirtió el jueves en la primera mujer en llevarse el premio al compositor del año en los Latin Grammy. Las canciones de Schell han colaborado con artistas como Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole e Iván Cornejo. Schell rompió la racha ganadora de Edgar Barrera, quien se había impuesto en la categoría desde su creación en 2023.

Pero Barrera defendió su título de productor del año, el cual ganó por cuarta ocasión en su carrera.

“Doy gracias a la Academia por seguir creyendo que soy merecedor de este premio”, dijo. “Lo recibo con mucha humildad”.

Barrera, quien es el principal nominado general de los Latin Grammy todavía tiene posibilidad de ganar varios premios más incluyendo grabación, álbum y canción del año. Se llevó el premio a mejor canción regional mexicana por “No capea” una canción interpretada por Xavi y Grupo Frontera, con quienes subió al escenario.

Por su parte Grupo Frontera se llevó otro premio a mejor álbum de música norteña por “Lo que me falta por llorar”.

Jorge Drexler

El uruguayo Jorge Drexler, otro de los principales nominados de la noche, subió feliz acompañado de varios de los compositores de “Ante la duda, baila” que se llevó el premio a mejor canción alternativa. Drexler destacó que era su primer experimento de composición colectiva y “salió bien”.

Momentos después volvió al escenario para recoger el premio de mejor canción de raíces por “El tambor chico”, la cual interpreta con la agrupación uruguaya Rueda De Candombe. Drexler se llevó su tercer gramófono de la Premiere a mejor álbum cantautor por “Taracá”, el cual dedicó a la música uruguaya.

“Ustedes no se imaginan lo que es de verdad venir de un país en el que yo me crie”, dijo. “A nadie se le ocurría que se pudiera, en los años 80, vivir de la música en Uruguay y hoy en día tenemos una música que está en plena efervescencia”.

Ca7riel & Paco amoroso

Ca7riel & Paco amoroso, unos de los cuatro artistas más nominados de la noche, se llevaron su primer Latin Grammy a mejor interpretación de música electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix” su colaboración con el DJ y productor británico Fred Again.

También se llevaron el premio a mejor video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)” en el cual participa otro artista británico, Sting. El dúo argentino agradeció a Sting al recoger su tercer premio en La Premiere a mejor canción pop/rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, que interpreta con ellos y en la cual tiene un crédito como compositor bajo su nombre verdadero: Gordon Matthew Thomas Sumner.

Bizarrap

El celebrado productor argentino Bizarrap se impuso en la categoría de mejor canción urbana por su colaboración con Daddy Yankee, quien fue galardonado el miércoles como Persona del Año por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. Bizarrap dijo que su proyecto Bzrp Music Sessions el cual ha tenido invitados como Shakira, Quevedo y Peso Pluma, está llegando a su fin.

“Siempre trató de darle entidad y espacio a los artistas sin importar si están empezando o si están consagrados, y eso siento que es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor”, destacó. “Sigamos abriéndole la puerta a los artistas jóvenes siempre”.

Rosalía

La artista española Rosalía, quien era una de las cuatro más nominadas de la noche, se llevó los premios de mejor álbum de música alternativa por “LUX (Complete Works)”, mejor canción pop por “La Perla”, la cual interpreta con Yahritza y Su Esencia y mejor video versión corta por “Sauvignon Blanc (Official Video)”.

Su álbum también fue reconocido con el premio a mejor ingeniería de grabación.

Otros ganadores destacados

La banda mexicana The Warning, integrada por las hermanas Alejandra, Daniela y Paulina Villarreal, se llevó su primer Latin Grammy al conquistar el premio a mejor canción de rock por “Ego”.

Bobby Pulido, quien el año pasado anunció en los Latin Grammy sus intenciones de postularse como representante en Texas, se impuso en la categoría de mejor álbum de música tejana por “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”.

Anunció en el escenario que se retirará de la música tras ser elegido representante del Distrito 15 de Texas por el Partido Demócrata.

“Me voy lleno de gratitud”, expresó. “La música tejana está en muy buenas manos, tenemos muchísimo talento con talento joven… Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponerse a trabajar para utilizar la voz para otra cosa”.

Las categorías de pop de La Premiere se repartieron entre artistas consagrados. Alejandro Sanz se llevó el de mejor álbum pop contemporáneo por “¿Y Ahora Qué +?” y Laura Pausini mejor álbum pop tradicional por “Yo Canto 2”.

Discursos emotivos

Camila Fernández se emocionó hasta las lágrimas al ganar su primer Latin Grammy por su álbum “La Fernández” en la categoría de mejor álbum de música ranchera/mariachi. Fernández está embarazada de su segundo hijo.

“Gracias por creer en mí y por tener este disco que marcó mi carrera”, manifestó Fernández. “Este bebé que me está dando también fuerza para estar acá”.

La música mexicana Silvana Estrada se llevó el premio a mejor canción cantautor por “Dime”, subió al escenario con una tarjeta de Batman y dijo que era porque le recordaba a su mejor amigo fallecido quien era admirador del superhéroe.

“Este premio y mi vida entera se la dedico a mi mejor amigo”, dijo. “Lo extraño como nada en el mundo a toda la gente que tiene el corazón roto, que extrañamos a gente que amamos y que ya no está, la vida es para los vivos”.

Música tropical

El músico nicaragüense-estadounidense Luis Enrique se llevó el premio al álbum de salsa por “El alma en clave”. Momentos después, Luis Enrique regresó al escenario por el premio de mejor canción tropical por “Nombre y apellido”, su colaboración con De La Ghetto.

La categoría de canción tropical tuvo un empate y además de Luis Enrique fue premiada “Realidad-Es” de Grupo Niche.

Números musicales

La Premiere arrancó con un número musical con los nominados a mejor álbum de vallenato: Jorge Celedón y Víctor Nain Jr., Gusi y Karen Lizarazo. Pablo Alborán interpretó su tema “Mis 36”. Kakalo originario de Sonora, México, presentó “Bien, ¿y tú?”. El ganador del premio al álbum de música flamenca, Yerai Cortés, y la cantante brasileña Marina Sena fueron otros de los artistas con números musicales.