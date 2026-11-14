Kim Kardashian captó todas las miradas en redes sociales gracias a un look que no pasó desapercibido. La estrella estadounidense deslumbró con un revelador vestido tejido en color verde, una prenda que resaltó su figura y le dio un toque atrevido a su imagen. Con el mar como escenario, la empresaria protagonizó unas fotografías que rápidamente desataron reacciones.

Para completar su look, Kim Kardashian optó por llevar su característica cabellera negra completamente suelta, dejando que cayera de manera natural sobre sus hombros. Su elección de belleza también destacó por un maquillaje impecable, en el que sobresalieron un delicado rubor en las mejillas y unos labios en tono nude.

La integrante del clan Kardashian posó frente al mar, aprovechando el paisaje para lucir cada detalle de su atuendo. El vestido tejido, con un diseño bastante revelador, se convirtió en el protagonista de las imágenes.

Kim Kardashian stuns on the beach in new photos shared to Instagram. 🐚✨ 📸: Instagram/kimkardashian https://t.co/DcoUWLJqXd — TMZ (@TMZ) November 12, 2026

Como era de esperarse, las fotografías desataron decenas de comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar su belleza y apariencia.

Además de la moda, la vida personal de Kim Kardashian continúa generando titulares. En los últimos meses, su relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha despertado gran interés entre sus seguidores.

Los rumores de romance comenzaron a circular a principios de año y con el paso del tiempo ambos terminaron confirmando su relación al aparecer juntos en distintos eventos públicos y compartir momentos en redes sociales.

Recientemente también surgieron versiones que apuntan a que el campeón del automovilismo estaría buscando una residencia en Los Ángeles para pasar más tiempo cerca de la empresaria.

Mientras disfruta de un buen momento en el plano personal, Kim también ha compartido aspectos más sensibles de su vida. En la más reciente temporada del reality The Kardashians, la celebridad reveló detalles sobre un problema de salud que enfrentó recientemente.

Según explicó, fue diagnosticada con esofagitis, una condición que afecta el esófago y que adquirió una dimensión especialmente emocional debido a la historia familiar de Kim Kardashian. Su padre, Robert Kardashian, falleció hace 23 años a causa de cáncer de esófago a los 59 años.

En uno de los episodios emitidos recientemente, se mostró a la empresaria mientras recibía atención médica en un hospital acompañada por su madre, Kris Jenner, en una escena que conmovió a muchos espectadores.

La socialité también ha sido tema de debate en redes sociales debido a su estrecha conexión con piezas históricas de Hollywood.

Algunos usuarios recordaron la polémica surgida tras su aparición en la Met Gala con el icónico vestido de Marilyn Monroe y cuestionaron que continúe utilizando prendas o accesorios asociados con figuras legendarias del espectáculo.

Sin embargo, numerosos seguidores expresaron opiniones favorables y destacaron el respeto y admiración que Kardashian ha mostrado por los grandes íconos del cine.

Recientemente, la empresaria compartió la emoción que sintió al poder probarse joyas relacionadas con Elizabeth Taylor, una actriz por la que ha manifestado una profunda admiración durante años. Incluso produjo un documental sobre la leyenda de Hollywood y tuvo la oportunidad de conversar con ella antes de su fallecimiento en 2011.

"Mi amor por Elizabeth Taylor es profundo. Es alguien a quien he admirado y respetado durante muchos años, y poder probarme sus joyas fue una experiencia muy especial", expresó Kardashian en una publicación reciente.