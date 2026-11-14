El príncipe Harry y Meghan Markle podrían tener una oportunidad de acercarse nuevamente a William y Kate Middleton, pero el camino hacia una reconciliación familiar tendría una condición importante: reconocer el daño que provocaron sus declaraciones públicas sobre la familia real británica y ofrecer una disculpa sincera.

La posibilidad volvió a generar polémica después de que Richard Eden, editor del Daily Mail, opinara sobre el distanciamiento entre los Sussex y los príncipes de Gales durante el podcast Palace Confidential. El experto consideró que un gesto de arrepentimiento dirigido especialmente a William y Kate podría ayudar a reparar la relación, aunque dejó claro que no bastaría con una disculpa para mejorar su imagen pública.

De acuerdo con Richard Eden, que pidan perdón de manera real podría beneficiar la imagen de Harry y Meghan, pero insistió en que el gesto tendría que ser honesto y hecho de corazón, no para intentar recuperar popularidad.

"Lo que podrían hacer para aumentar su popularidad sería ofrecer una disculpa sincera a la Familia Real, y en particular a William y Kate, por el daño que han causado", dijo Eden.

Una fuente cercana afirmó anteriormente que recomponer su relación con los príncipes de Gales formaba parte de los planes de Meghan y Harry para el futuro.

"Quieren centrarse en el futuro y esperan que este incluya una reconciliación en algún momento", contó la fuente, quien añadió que los duques de Sussex deseaban tener la oportunidad de hablar directamente sobre sus comentarios anteriores, y además reveló que "Meghan se disculpará".

¿Por qué William y Kate esperarían una disculpa de Harry y Meghan?

El distanciamiento entre ambas parejas se profundizó después de que Harry y Meghan hablaran públicamente sobre sus experiencias dentro de la monarquía.

Uno de los episodios más delicados fue la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Durante la conversación, Meghan relató que hubo comentarios y conversaciones dentro de la familia real sobre el posible color de piel que tendría Archie antes de nacer.

Harry también habló de las dificultades que enfrentó su esposa y de los problemas que tuvo con integrantes de la institución monárquica. Posteriormente, los Sussex profundizaron en sus diferencias familiares mediante la serie documental de Netflix y el libro de memorias del príncipe, titulado "Spare".