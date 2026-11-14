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El príncipe Harry y Meghan Markle podrían tener una oportunidad de acercarse nuevamente a William y Kate Middleton, pero el camino hacia una reconciliación familiar tendría una condición importante: reconocer el daño que provocaron sus declaraciones públicas sobre la familia real británica y ofrecer una disculpa sincera.
La posibilidad volvió a generar polémica después de que Richard Eden, editor del Daily Mail, opinara sobre el distanciamiento entre los Sussex y los príncipes de Gales durante el podcast Palace Confidential. El experto consideró que un gesto de arrepentimiento dirigido especialmente a William y Kate podría ayudar a reparar la relación, aunque dejó claro que no bastaría con una disculpa para mejorar su imagen pública.
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De acuerdo con Richard Eden, que pidan perdón de manera real podría beneficiar la imagen de Harry y Meghan, pero insistió en que el gesto tendría que ser honesto y hecho de corazón, no para intentar recuperar popularidad.
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"Lo que podrían hacer para aumentar su popularidad sería ofrecer una disculpa sincera a la Familia Real, y en particular a William y Kate, por el daño que han causado", dijo Eden.
Una fuente cercana afirmó anteriormente que recomponer su relación con los príncipes de Gales formaba parte de los planes de Meghan y Harry para el futuro.
"Quieren centrarse en el futuro y esperan que este incluya una reconciliación en algún momento", contó la fuente, quien añadió que los duques de Sussex deseaban tener la oportunidad de hablar directamente sobre sus comentarios anteriores, y además reveló que "Meghan se disculpará".
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¿Por qué William y Kate esperarían una disculpa de Harry y Meghan?
El distanciamiento entre ambas parejas se profundizó después de que Harry y Meghan hablaran públicamente sobre sus experiencias dentro de la monarquía.
Uno de los episodios más delicados fue la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Durante la conversación, Meghan relató que hubo comentarios y conversaciones dentro de la familia real sobre el posible color de piel que tendría Archie antes de nacer.
Harry también habló de las dificultades que enfrentó su esposa y de los problemas que tuvo con integrantes de la institución monárquica. Posteriormente, los Sussex profundizaron en sus diferencias familiares mediante la serie documental de Netflix y el libro de memorias del príncipe, titulado "Spare".
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