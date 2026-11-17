Obtener una visa americana de turista B1/B2 suele depender de una entrevista que dura apenas unos minutos, pero en ese breve encuentro el oficial consular analiza mucho más que una respuesta simple.

Cuando un solicitante dice que viaja a Estados Unidos "de compras" o "de vacaciones", el cónsul no se queda únicamente con esas palabras: busca determinar si el propósito del viaje es legítimo, temporal y consistente con el perfil de la persona.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la visa B2 está diseñada para actividades de turismo, vacaciones, visitas a familiares y amigos, tratamiento médico y otros viajes recreativos temporales. Por ello, tanto las compras como las vacaciones son motivos válidos para solicitar una visa de turista.

Sin embargo, la forma en que el solicitante explica esos planes puede influir significativamente en la percepción del oficial consular.

¿Qué analiza realmente el cónsul cuando escucha tu respuesta?

Según la normativa migratoria estadounidense, el oficial debe determinar si la persona cumple con los requisitos para recibir una visa de no inmigrante y si tiene intención de regresar a su país al finalizar su viaje. Por esa razón, las preguntas suelen enfocarse en tres aspectos fundamentales: el motivo del viaje, la capacidad económica para realizarlo y los vínculos que mantienen al solicitante en su lugar de residencia.

Cuando alguien responde únicamente "voy de vacaciones" o "voy de compras", el cónsul puede considerar la respuesta demasiado general y formular preguntas adicionales para conocer más detalles sobre el viaje.

Decir "voy de vacaciones" no siempre es suficiente

Las autoridades migratorias buscan respuestas concretas. Una declaración como "voy de vacaciones a Orlando durante diez días con mi familia y planeamos visitar parques temáticos antes de regresar a México" suele ofrecer más información que una respuesta breve y ambigua.

Al escuchar una explicación específica, el oficial puede identificar elementos importantes como:

Destino definido.

Duración del viaje.

Actividades planeadas.

Fecha aproximada de regreso.

Personas que acompañarán al viajero.

La existencia de un itinerario claro ayuda a demostrar que se trata de una visita temporal y organizada.

¿Y si dices que vas de compras?

Las compras también son una actividad permitida bajo la visa de turista B1/B2. De hecho, miles de personas viajan cada año a ciudades como San Antonio, Houston, Las Vegas, Los Ángeles o Miami con ese propósito.

No obstante, el cónsul podría preguntarse por qué elegiste viajar a Estados Unidos, cuánto tiempo permanecerás allí y cómo financiarás esos gastos. Una respuesta como "voy de compras a Houston durante una semana y regresaré a México porque debo reincorporarme a mi trabajo" suele transmitir más claridad que limitarse a responder "voy de compras".

El objetivo es que la explicación sea coherente con tus ingresos, tus circunstancias personales y la información previamente registrada en el formulario DS-160.

Lo que más le interesa al oficial consular

Contrario a lo que muchas personas creen, el cónsul no está evaluando si el viaje es emocionante o si el destino es atractivo. Lo que realmente intenta determinar es si el solicitante regresará a su país después de la visita. El Departamento de Estado señala que cada caso se analiza de manera individual tomando en cuenta factores familiares, laborales, económicos y sociales.

Por ello pueden surgir preguntas relacionadas con:

Tu empleo actual.

Antigüedad laboral.

Negocio propio.

Estudios.

Familia que permanece en México.

Propiedades o inversiones.

Historial de viajes internacionales.

Estos factores ayudan al oficial a evaluar el arraigo del solicitante y la probabilidad de que regrese una vez terminado el viaje.

Los errores más comunes al explicar el propósito del viaje

Especialistas y publicaciones basadas en lineamientos oficiales coinciden en que las respuestas vagas suelen generar más preguntas durante la entrevista. Expresiones como:

"Voy a ver qué sale".

"Todavía no sé a dónde iré".

"Me quedaré el tiempo que pueda".

"Voy a pasear por ahí".

Pueden dificultar que el oficial entienda el objetivo real del viaje. En cambio, las respuestas claras, honestas y consistentes con la información presentada en la solicitud suelen facilitar la evaluación del caso.

La clave no es la respuesta perfecta, sino la coherencia

Ni "voy de vacaciones" ni "voy de compras" son respuestas incorrectas. Ambas corresponden a actividades permitidas para una visa de turista. Lo importante es que el solicitante pueda explicar de manera natural qué hará, cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos y por qué regresará a México después del viaje.

En última instancia, el cónsul busca confirmar que la visita será temporal y que existe una razón legítima para regresar al país de residencia. Por ello, una respuesta específica, honesta y congruente suele generar una impresión más sólida que una explicación breve o imprecisa.