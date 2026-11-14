Si vives en Estados Unidos y necesitas obtener tu licencia de conducir mexicana, quizá te preguntes si puedes acudir al consulado más cercano para realizar el trámite. Aquí te contamos cómo es el proceso y qué necesitas hacer para la expedición de dicho documento.

La licencia de conducir no sólo sirve para manejar un vehículo, sino que también funciona como un documento de identificación, por lo que en algunos lugares la piden para hacer trámites.

¿Puedo tramitar una licencia de conducir mexicana en un consulado?

No, los consulados mexicanos en Estados Unidos no pueden expedir licencias de conducir por primera vez, renovarlas ni reponerlas en caso de robo o extravío.

De acuerdo con la información oficial de la SRE, las representaciones diplomáticas tampoco cuentan con facultades para gestionar este documento ni con acceso a las bases de datos necesarias para realizar trámites relacionados con las licencias mexicanas.

¿Puedo renovar mi licencia mexicana desde Estados Unidos?

La SRE señala que las embajadas y los consulados no realizan renovaciones. Sin embargo, algunas autoridades estatales cuentan con plataformas digitales que permiten hacer determinados procedimientos sin acudir inicialmente a una oficina.

Antes de iniciar el procedimiento, revisa si tu entidad permite completar la renovación en línea, si exige una visita presencial y si contempla el envío del documento fuera de México.

¿Qué necesito para renovar una licencia de conducir mexicana?

Los requisitos cambian según la entidad federativa, el tipo de licencia y si se trata de una renovación, reposición o expedición por primera vez. Entre los documentos y datos que pueden solicitarse se encuentran:

Licencia de conducir anterior

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago de derechos.

No todos los estados solicitan los mismos documentos. Por eso, lo recomendable es consultar el portal oficial de la secretaría de movilidad o dependencia encargada de expedir licencias en la entidad donde realizarás el trámite.

¿Qué puedo hacer si mi licencia mexicana ya venció y vivo en Estados Unidos?

Si tu licencia perdió vigencia, puedes consultar las opciones de renovación directamente con la autoridad estatal que la expidió. Lo más probable es que tengas que venir a México para expedirla, ya que generalmente, este trámite se hace de manera presencial.