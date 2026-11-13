La digitalización de los procesos migratorios en Estados Unidos ha permitido que cada vez más solicitudes puedan realizarse por internet.

A través de una cuenta gratuita en el portal de USCIS, los usuarios pueden completar formularios, cargar evidencia, pagar tarifas y dar seguimiento a sus casos sin necesidad de enviar documentación por correo postal.

De acuerdo con USCIS, presentar solicitudes en línea ofrece ventajas como recibir confirmaciones inmediatas, evitar retrasos de envío, acceder al historial del caso y gestionar documentación desde una sola plataforma.

Estos son algunos de los trámites migratorios más importantes que actualmente pueden realizarse en línea.

1. Solicitud de ciudadanía estadounidense (Formulario N-400)

Uno de los trámites más populares es el Formulario N-400, utilizado por residentes permanentes que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses mediante el proceso de naturalización. USCIS permite presentar esta solicitud a través de una cuenta en línea.

2. Renovación o reemplazo de la Green Card (Formulario I-90)

Las personas que necesitan renovar una tarjeta de residencia permanente próxima a vencer o reemplazar una Green Card perdida, robada o dañada pueden presentar el Formulario I-90 de forma electrónica.

3. Petición familiar para un familiar extranjero (Formulario I-130)

El Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, permite a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes iniciar ciertos procesos de inmigración para familiares elegibles. Este trámite puede completarse por internet.

4. Solicitud de asilo (Formulario I-589)

Las personas que buscan protección en Estados Unidos mediante el proceso de asilo pueden presentar en línea el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción, cuando sean elegibles para utilizar el servicio digital.

5. Ajuste de estatus para obtener la residencia permanente (Formulario I-485)

USCIS también ofrece la posibilidad de presentar en línea el Formulario I-485, utilizado por ciertos solicitantes para registrar la residencia permanente o ajustar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos.

6. Cambio de domicilio (Formulario AR-11)

La ley exige que la mayoría de los extranjeros notifiquen a USCIS cuando cambian de domicilio. El Formulario AR-11 puede completarse totalmente en línea mediante una cuenta oficial de la agencia.

7. Solicitud de información bajo FOIA (Formulario G-639)

Quienes necesiten acceder a expedientes o documentos migratorios pueden utilizar el Formulario G-639, que permite solicitar información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). USCIS acepta este trámite por internet.

8. Registro biométrico o información biográfica (Formulario G-325R)

Algunos extranjeros sujetos a requisitos de registro pueden presentar en línea el Formulario G-325R, utilizado para proporcionar información biográfica a la agencia migratoria.

9. Petición para trabajadores no inmigrantes (Formulario I-129)

Empresas y empleadores autorizados pueden utilizar el Formulario I-129 para solicitar determinadas categorías de trabajadores temporales no inmigrantes. Parte de estas solicitudes ya pueden gestionarse digitalmente a través de la plataforma de USCIS.

10. Pago de la tarifa de inmigrante de USCIS

Las personas que obtienen una visa de inmigrante en el extranjero generalmente deben pagar la Tarifa de Inmigrante de USCIS antes de recibir su Green Card. Este pago se realiza totalmente en línea.

11. Solicitud de documento de transporte (Formulario I-131A)

El Formulario I-131A permite a ciertos residentes permanentes o residentes condicionales solicitar documentación para abordar un transporte hacia Estados Unidos cuando han perdido documentación esencial de viaje. La tarifa correspondiente debe pagarse por internet.

12. Responder solicitudes de evidencia adicional (RFE)

Las personas que tienen un caso vinculado a una cuenta de USCIS pueden responder electrónicamente a una Request for Evidence (RFE), cargando los documentos y pruebas solicitados sin necesidad de enviar paquetes físicos por correo.

13. Seguimiento de casos migratorios

La cuenta en línea permite revisar el avance de múltiples trámites migratorios, consultar actualizaciones y conocer el estado de las solicitudes presentadas ante la agencia.

14. Carga de evidencia adicional para un expediente

Los usuarios pueden subir documentos complementarios de manera segura desde su cuenta electrónica cuando sea necesario respaldar una solicitud en proceso.

15. Comunicación directa con USCIS mediante mensajería segura

La plataforma digital también permite enviar consultas relacionadas con expedientes activos mediante el sistema de mensajería segura disponible dentro de la cuenta de USCIS.

¿Cómo realizar estos trámites en línea?

Para utilizar los servicios digitales, USCIS recomienda crear primero una cuenta gratuita en su portal oficial. Desde allí, los usuarios pueden presentar formularios mediante procesos guiados paso a paso o mediante la carga de formularios en formato PDF, dependiendo del trámite correspondiente.

Además, la agencia destaca que algunas solicitudes presentadas electrónicamente pueden tener descuentos en tarifas y ofrecer comprobantes de recepción inmediatos, lo que facilita el seguimiento del proceso migratorio.