Una nueva actualización de las autoridades migratorias de Estados Unidos podría tener consecuencias graves para ciertos extranjeros que permanezcan de manera irregular en el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que, a partir del 13 de agosto de 2026, una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) modificó la forma en que se interpreta la salida de Estados Unidos con un permiso conocido como Advance Parole.

De acuerdo con USCIS, salir del país utilizando Advance Parole ahora puede considerarse una "salida" formal para efectos de las sanciones por presencia ilegal acumulada.

Esto significa que algunas personas que hayan permanecido en Estados Unidos sin autorización durante ciertos periodos podrían activar automáticamente los llamados castigos de 3 o 10 años al intentar regresar.

¿Qué es la presencia ilegal?

USCIS explica que existe presencia ilegal cuando una persona permanece en Estados Unidos sin haber sido admitida o autorizada legalmente, o cuando continúa en el país después de que expire su periodo de estancia autorizado.

La acumulación de estos días puede generar consecuencias migratorias severas al momento de solicitar una visa, una residencia permanente o el reingreso al país.

La ley de inmigración establece que una persona será considerada inadmisible si acumuló más de 180 días, pero menos de un año, de presencia ilegal y posteriormente abandona Estados Unidos. En ese caso, podría enfrentar una prohibición de ingreso durante tres años. Si la presencia ilegal acumulada supera un año, el castigo puede extenderse hasta 10 años.

El cambio que preocupa a inmigrantes

Durante años, una decisión migratoria de 2012 había permitido que ciertos beneficiarios de Advance Parole viajaran al extranjero sin que ese viaje fuera considerado una "salida" que activara los castigos por presencia ilegal. Sin embargo, la BIA revocó ese criterio mediante la decisión Matter of Delcarmen-Lara, emitida el 13 de agosto de 2026.

Como resultado, USCIS señala que las personas que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal deben evaluar cuidadosamente cualquier viaje internacional con Advance Parole, ya que podrían ser declaradas inadmisibles al intentar regresar a Estados Unidos.

¿Quiénes podrían verse afectados?

La advertencia está dirigida principalmente a extranjeros que cuentan con un documento de Advance Parole y que, antes de obtenerlo, hayan acumulado suficientes días de presencia ilegal en territorio estadounidense.

Aunque el permiso permite salir temporalmente del país y solicitar el reingreso, ya no necesariamente protege contra las consecuencias derivadas de la presencia ilegal acumulada.

USCIS recomienda que las personas con antecedentes de presencia ilegal revisen cuidadosamente su situación migratoria antes de viajar al extranjero. La agencia también recuerda que determinar la inadmisibilidad por presencia ilegal puede ser un proceso complejo, por lo que aconseja buscar orientación legal autorizada cuando existan dudas sobre un caso particular.

En otras palabras, un error tan común como permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido podría tener consecuencias de largo plazo. Para algunos inmigrantes, acumular más de 180 días de presencia ilegal y salir del país podría convertirse en un obstáculo que les cierre las puertas de Estados Unidos durante tres años o incluso toda una década.