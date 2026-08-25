Altair Jarabo estaría atravesando una complicada situación familiar: medios nacionales e internacionales reportaron que la hija de su esposo, Frédéric García, habría fallecido a los 23 años en un trágico accidente. ¿Qué se sabe de la muerte de la joven? ¿Qué ha dicho la actriz al respecto? Estos son los detalles.

La información de la presunta muerte de la hijastra de Altair Jarabo fue difundida en el programa ‘Me lo dijo Adela’, donde el periodista de espectáculos Emilio Morales aseguró que la joven habría muerto en agosto después de sufrir un lamentable accidente en Suiza.

¿Qué le pasó a la hijastra de Altair Jarabo?

Según la versión difundida por Emilio Morales, Paloma García habría sufrido un accidente mientras circulaba en bicicleta por una avenida de Suiza. El periodista explicó que la joven habría intentado incorporarse a uno de los carriles cuando presuntamente fue impactada por un automóvil.

De acuerdo con el comunicador, Paloma habría sido trasladada a un hospital todavía con signos vitales, pero posteriormente habría fallecido a consecuencia de las lesiones.

¿Cuándo habría ocurrido la muerte de Paloma García?

De acuerdo con la información que circula, el accidente y fallecimiento habrían ocurrido el 4 de agosto de 2026. Pero la fecha exacta tampoco ha sido confirmada públicamente por la familia.

¿Altair Jarabo confirmó la muerte de su hijastra?

No. Hasta el momento no existe un comunicado de Altair Jarabo o Frédéric García que confirme oficialmente el fallecimiento de Paloma García.

¿Quién era Paloma García, la hijastra de Altair Jarabo?

Paloma García tenía 23 años y era hija de Frédéric García, esposo de Altair Jarabo. La joven habría sido hija de un matrimonio anterior del empresario francés, por lo que se convirtió en hijastra de la actriz cuando la mexicana y Frédéric contrajeron matrimonio en agosto de 2021.

¿Quién es Frédéric García, esposo de Altair Jarabo?

Frédéric García es un empresario de origen francés y esposo de Altair. La pareja contrajo matrimonio en París en agosto de 2021 y desde entonces ha mantenido gran parte de su vida privada alejada de los reflectores.

La diferencia de edad entre ambos se convirtió durante años en uno de los temas más comentados alrededor de su relación, ya que actualmente ella tiene 40 años, mientras que Fréderic tiene 58.

En junio de 2026, surgieron rumores sobre una supuesta separación. Sin embargo, Altair Jarabo posteriormente compartió que era falso que estuviera distanciada de su marido.

¿Altair Jarabo y Frédéric García viven en Suiza?

Los reportes que dieron a conocer el supuesto fallecimiento de Paloma señalan que la pareja reside en Suiza, aunque también mantiene vínculos con otros países debido a sus actividades personales y profesionales.