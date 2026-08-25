Yolanda Andrade se sumó a la polémica entre Victoria Ruffo y Aitana Derbez, la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, luego de que la actriz dijera que “están refeos a esa edad” al tratar de defender a la menor de las críticas hacia su aspecto físico.

A través de Instagram, la conductora arremetió contra la actriz y señaló que mejor hablara de sus propios hijos y de la obesidad.

Esto fue lo que dijo Yolanda Andrade y así reaccionaron los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre Victoria Ruffo?

En Instagram, Yolanda Andrade publicó un fragmento del programa Perro Chismazo, donde los conductores sugieren que Victoria Ruffo debería disculparse y mencionan la frase “con los niños no”, en referencia a que no se debe hablar de ellos.

Al final del video, Andrade añadió imágenes de Victoria Ruffo y de sus dos hijos, Victoria Fayad y Anuar Fayad. En la descripción escribió:

“Con los niños no. Habla de tus otros hijos ya están grandes para cualquier conversación... Saludos Sra. Victoria Ruffo. Opinión Yolanda Andrade y una vez más con los niños no. Mejor hablemos de la obesidad”.

¿Cómo reaccionaron las redes al comentario de Yolanda Andrade?

En Instagram, algunos usuarios comenzaron a defender a Victoria Ruffo, pues aseguraron que la actriz habló de forma general sobre los niños y no únicamente sobre Aitana Derbez.

Otros usuarios sugirieron que Yolanda Andrade debería preocuparse por su salud en lugar de involucrarse en temas ajenos. Mientras que otros señalaron que no debería hablar de cuerpos ajenos y que exponer a los hijos de Victoria Ruffo también era bullying.

Entre los comentarios destacados se encuentran:

“Señora Yolanda usted mejor preocúpese por sentirse bien”.

“Y con todo y enfermedad sigue con hate”.

“¿Que no Yolanda tenía una campaña contra el bullying?”

“Pobre, por eso estás como estás. No que con los niños no …A, pero te metes con la obesidad de otra persona SOLO POR CONVIVIR. Aclara mejor tu discurso de no bullying porque para unas cosas sí y otras no. Mejor concentrarte en recuperarte para que puedas tener coherencia”.

“Nunca comento nada, pero... ¿hablar de obesidad? No es eso también una forma de bullying?”

“No se opina de casos, ni cuerpos ajenos. Que triste que estés metida en chismes, enfócate en ti”.

“No hablo de la niña, hablo en general, concentra tu energía en recuperarte no en andar haciendo líos. Estás viendo y no ves”.

¿Cómo se encuentra de salud Yolanda Andrade?

Días atrás, su hermana Marilé Andrade confesó a la prensa que Yolanda ya tenía un nicho en la Basílica de Guadalupe y que atravesaba por altibajos debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticada en 2025.

“Tiene altas y bajas en la cuestión de los malestares del cuerpo. Trae de repente dolorcitos de cabeza, a veces más bien fatiga y no dolores de cabeza. Pero ahí va”.

Yolanda también compartió recientemente en su Instagram un video compilatorio de lo que ha vivido con su enfermedad en el último año. En la publicación, se le ve en la cama de un hospital acompañada de su hermana, así como haciéndose diferentes estudios y tratamientos.