Dolly Parton, una de las grandes leyendas de la música country, murió a los 80 años. La cantante había hablado apenas unos días antes sobre sus problemas de salud y aseguró que, aunque continuaba recuperándose, seguía trabajando.

La muerte de Dolly Parton fue confirmada este martes 25 de agosto de 2026. La intérprete de éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” deja una trayectoria de más de seis décadas en la música, el cine, los negocios y la filantropía.

La noticia ocurre apenas unos días después de que la cantante compartiera una actualización sobre su estado de salud. El pasado 21 de agosto, Parton habló con la revista People sobre las dificultades que había enfrentado durante los últimos meses y aseguró que todavía tenía proyectos por realizar.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba a Carl”, explicó entonces, en referencia a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi seis décadas de matrimonio.

¿Qué problemas de salud tenía Dolly Parton?

Durante los últimos meses, Dolly Parton había reducido sus apariciones públicas y cancelado algunos compromisos debido a problemas de salud.

En mayo anunció la cancelación de su residencia en Las Vegas, que originalmente había sido programada para diciembre de 2025 y posteriormente pospuesta para septiembre de 2026.

La cantante también tuvo que ausentarse de la inauguración de una nueva atracción de Dollywood, su parque temático en Tennessee. En un video explicó que su médico le había recomendado no viajar después de que se sintiera mareada y deshidratada.

Días antes de su muerte, Parton había participado de manera virtual en los ACM Honors, donde recibió el Poet's Award. En aquella ocasión habló sobre la importancia que la composición musical había tenido en su vida y aseguró que estaba respondiendo bien a los tratamientos.

¿Quién fue Dolly Parton?

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música country. A lo largo de su carrera escribió y grabó miles de canciones y consiguió éxitos internacionales como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”.

Además de su carrera musical, Parton destacó como actriz, empresaria y filántropa. Participó en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias, y fue una de las principales impulsoras de la Imagination Library, programa dedicado a fomentar la lectura infantil.

La cantante obtuvo 11 premios Grammy y fue incorporada al Rock & Roll Hall of Fame y al Songwriters Hall of Fame, entre otros reconocimientos. Su catálogo musical y su influencia trascendieron las fronteras del country para convertirla en una de las artistas estadounidenses más reconocidas de todos los tiempos.