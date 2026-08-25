Ninel Conde presumió su belleza y la figura de impacto que conserva a los 49 años con un pequeño atuendo rojo desde su salida nocturna por calles de Miami, Florida, en medio de la reciente polémica que protagoniza con José Manuel Figueroa.

La actriz y cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece ataviada en un minivestido rojo de falda ajustada y escote en V, diseñado con detalles drapeados, sin mangas y una franja dorada sobre el torso.

LEE MÁS: Sydney Sweeney se viste de Wonder Woman y enamora a todos sus seguidores en Instagram

Al glamoroso atuendo le sumó un minibolso nude de lujo, pendientes largos, brazaletes a juego y un par de sandalias doradas de plataforma.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial rosado, sombras ahumadas sobre los párpados, un cat eye ahumado y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado de lado con mechones ondulados.

NO TE PIERDAS: Emma Coronel enciende las redes con video en bodysuit y figura de impacto

“Una noche en Miami”, escribió bajo la fotografía tomada durante una salida nocturna por Miami.

Su reciente actividad en redes sociales ocurre días después de haber hablado sobre la supuesta relación tóxica y violenta que vivió junto al cantante José Manuel Figueroa hace más de 20 años.

Ninel Conde recordó uno de los capítulos más tormentosos de su vida personal al recordar la relación que mantuvo durante casi cuatro años con el cantante.

Sin mencionarlo directamente, en una entrevista para su documental Sin Filtro, la celebridad relató un episodio ocurrido hace dos décadas que incluyó una presunta infidelidad, violencia y amenazas con un arma de fuego.

Según contó el Bombón Asesino, todo ocurrió en la casa del cantante en Cuernavaca, después de recibir una llamada de una conductora de televisión con quien ya existían rumores de un supuesto romance.

Ninel aseguró que, al contestar el teléfono y escuchar que la mujer pedía hablar con él, sintió que las sospechas sobre una infidelidad cobraban fuerza y decidió abandonar la residencia.

Sin embargo, la situación habría escalado de forma alarmante. Ninel Conde relató que su entonces pareja la sujetó con violencia cuando intentó irse, sacó una pistola y comenzó a disparar al aire.

Ante esto, el hijo de Joan Sebastian recientemente se dirigió a la prensa para desmentir las versiones de Ninel y señalar que nunca fue violento con ella y que, específicamente la situación de la que ella habló, no ocurrió tal cual.

“El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, no recuerdo el episodio así”, dijo el hijo de Joan Sebastian y agregó que no hubo infidelidad, sino que en ese momento él estaba saliendo con Angélica Vale y que Ninel había ido a su casa en Cuernavaca para hablar de su relación y de lo que estaba ocurriendo.

“En Ninel no veía una madre, no veía una esposa una persona con el compromiso de casarse, y en Angélica sí, y al pasar del tiempo no me equivoqué, es una gran madre”, apuntó sobre su decisión de salir con la conductora.

La estrella de regional mexicano se refirió a la actriz y cantante, a sus cirugías estéticas y a la forma en que expone sus narrativas como una forma de llamar la atención.

“La veo tan desesperada de no poder enfrentar el espejo ante la edad y acepta su realidad, no tiene nada de malo envejecer con dignidad... La veo perdida”, apuntó.