La historia entre Emma Coronel y Joaquín El Chapo Guzmán es un tema del que poco se habla, pero también es uno de los que más curiosidad genera, en especial por las circunstancias en las que se dio y el contexto criminal que la envolvió.

En una aparición especial que tuvo en el livestream de los creadores de contenido Willito y Lonche de Huevito, la modelo habló de cómo conoció al capo, con quien se casó poco después a los 18 años de edad, cuando El Chapo tenía cerca de 50 años. ¿Qué contó Emma Coronel? A continuación te contamos los detalles.

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Según recordó la celebridad de las redes sociales, ella y el líder del Cártel de Sinaloa se conocieron en una fiesta en un rancho a la que ambos asistieron. Si biense dice que hubo un flechazo a primera vista para Guzmán, para Emma no fue así, de hecho contó que el capo de la droga pensó que le había coqueteado sólo porque sonrió por coincidencia cuando él la miraba.

“Él estaba bailando con una chica y yo estaba bailando con otro chico (...) El piensa que yo le sonreí, pero yo le sonreí porque yo estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes (...) y nos paramos al mismo tiempo, nos quedamos de frente y él piensa que yo le sonreía a él”, narró.

Agregó que rato después El Chapo se le acercó “bien respetuoso” para pedirle que bailaran juntos: “Dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea que si le hacía el favor de bailar con él, pero bien nice”.

Después de ese encuentro, El Patrón, como se le conocía dentro del cártel, comenzó a cortejarla, enviándole grandes cantidades de flores, llevándole serenatas y siendo “muy caballeroso y detallista”.

Aunada a la historia de cómo se conocieron, Emma reveló que su boda fue “bien privada con personas allegadas”, en un rancho con difícil acceso dentro de la sierra, sin lujos, ni agrupaciones musicales, afirmó que fue una “boda familiar”. El enlace se llevó a cabo un año después de haberse conocido.

Tras su boda, Emma y Joaquín Guzmán le dieron la bienvenida a sus gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina en 2011; hace poco la modelo les celebró sus XV años con una cena familiar que incluyó vestidos de alta costura de April Black Diamond, según documentó la misma marca en Instagram.

Las gemelas son las hijas más pequeñas del capo de las que se tiene conocimiento. Actualmente se sabe que viven con ella en California. En el mismo live, Emma reveló que su bautizo si fue un gran envento lujoso, con invitados musicales como Banda el Recodo y los Tigres del Norte.

Ante las revelaciones que hizo en el live, Emma dijo que le gustaría contar su versión de la relación que sostuvo con El Chapo a través de una película. Además dijo que todas las historias que se han contado de forma pública en torno a ella y su esposo son falsas y que se basan en comentarios y testimonios de personas que ni siquiera son cercanas a ella.

De hecho, se refirió al libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández, en la que se narra su vida y vínculos con el narco dentro del Cártel de Sinaloa. sin mencionar nombres ni títulos, Coronel afirmó que lo contado en el libro dista de la realidad.