La industria de la lucha libre mexicana está de luto luego de que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reportara el fallecimiento de la leyenda del cuadrilátero Solar II, pero ¿qué se sabe de su muerte? ¿qué le pasó?

Según lo informado por su familia, el luchador profesional Pedro Buenrostro Gómez, conocido popularmente como Solar II, murió a los 66 años: “Con profundo pesar y un inmenso dolor, comunicamos el fallecimiento de Pedro Buenrostro, Solar Segundo, querido hermano, familiar y amigo”.

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Por su parte, la CMLL le rindió un homenaje durante la función del 23 de agosto en la Arena México junto a aficionados del deporte, amigos invitados y colegas. En medio de un minuto de aplausos, los asistentes despidieron a la leyenda.

“El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Pedro Buenrostro Gómez, Solar II, destacado gladiador de la Lucha Libre Mexicana, quien forjó una importante trayectoria dentro de los cuadriláteros, dejando una huella imborrable en este deporte”, se lee en las condolencias de la CMLL.

De acuerdo con un segundo comunicado hecho en sus redes sociales, el luchador será velado en Guadalajara, Jalisco hoy 25 de agosto a partir de las 10 am.

En la misiva se hizo una invitación a sus seguidores a despedirse de la leyenda en San Ramón Casa funeral, Avenida del Chamizal 776, Electricistas . “Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo fraternal a quienes hoy sentimos su pérdida”, se lee en la invitación.

¿De qué murió Solar II?

Hasta el momento no hay información sobre lo que le ocurrió a la estrella mexicana ni hay registro de que haya padecido alguna enfermedad terminal o complicaciones de salud que lo hayan conducido a la muerte.

¿Quién fue Solar II, leyenda de la lucha libre mexicana?

Buenrostro Gómez fue un famoso luchador mexicano, recordado especialmente por su estilo técnico y su dominio de las llaves a ras de lona. Nació el 10 de octubre de 1959 en Zacoalco de Torres, Jalisco, y comenzó su preparación bajo la tutela de Cuauhtémoc “Diablo” Velasco, quien lo preparó para el debut en diciembre de 1975 con tan sólo 16 años.

A lo largo de su trayectoria pasó por la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, posteriormente convertida en el CMLL; antes de hacerse llamar Solar II y ganarse el reconocimiento de sus fanáticos, Buenrostro usó sobrenombres como Celeste, Tritón y El Mariachi.

Entre sus principales logros destacan sus victorias en luchas de máscara contra máscara.