El gobierno de la Ciudad de México abrió la convocatoria para la pensión Hombres Bienestar, que reparte cada bimestre un apoyo de 3 mil pesos a través de la Tarjeta del Bienestar.

Si tienes entre 60 y 64 años y vives en la CDMX, debes saber que puedes registrarte a este programa social en este momento, sólo debes cumplir con los requisitos que pide la Secretaria de Bienestar de la Ciudad de México (SEBIEN). A continuación te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué es la Pensión Hombres Bienestar y a quién va dirigida?

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es uno de los diversos apoyos económicos que brinda el gobierno de la Ciudad de México. Está destinado a hombres capitalinos de entre 60 y 64 años al momento de la inscripción, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o vivan en zonas con alto grado de marginación.

“La pensión federal para el adulto mayor (actualmente repartida a partir de los 65 años) no cubre a la población de 60 a 64 años, a pesar de que en esta etapa de la vida se presentan diversos retos que pueden afectar la regularidad de un ingreso monetario”, apuntan las Reglas de Operación.

Una vez que los beneficiarios cumplan 65 años, se les retirará el apoyo para que puedan acceder a la pensión federal de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

¿Cuándo hay registro a la Pensión Hombres Bienestar?

En un reciente comunicado, la SEBIEN detalló que el registro a la Pensión Hombres Bienestar abrió el pasado lunes 24 de agosto y concluirá el próximo viernes 28.

El registro a la Pensión Hombres Bienestar se llevará a cabo casa por casa, lo que quiere decir que el personal de la SEBIEN visitarán los hogares de los interesados a ser parte del apoyo.

“Recuerda que los registros se realizan únicamente casa por casa por parte de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana”, se lee en el comunicado de la secretaría, por lo que no es necesario acudir a ningún centro de atención ni hacer el trámite en línea.

Requisitos para registrarse a la Pensión Hombres Bienestar

Dos de los registros primordiales que se deben cumplir para poder ser beneficiario de este apoyo económico es ser residente de la Ciudad de México y tener entre 60 y 64 años de edad al momento de la inscripción.

En cuanto a documentación, los candidatos deben presentar lo siguiente:

Identificación vigente con fotografía (como la INE, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM; cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Acta de nacimiento

CURP

Solicitud de ingreso al programa debidamente llenada (es entregada por el personal de la SEBIEN)