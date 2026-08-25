Kissimmee, ubicada en el centro de Florida y a pocos minutos de los principales parques temáticos de Orlando, se transforma durante el otoño en un destino ideal para las familias que buscan experiencias temáticas, aventuras al aire libre y opciones gastronómicas para todos los gustos. Aunque las temperaturas siguen siendo cálidas, el ambiente otoñal llega con festivales de Halloween, eventos especiales y atracciones para todas las edades.

Halloween para toda la familia en Kissimmee

El otoño en Kissimmee trae consigo una amplia oferta de actividades inspiradas en Halloween. Una de las más populares es Screamin' Green Hauntoween, en Crayola Experience Orlando, donde los visitantes pueden participar en búsquedas del tesoro temáticas, crear manualidades, disfrutar de estaciones de dulces los fines de semana y tomarse fotografías en escenarios inspirados en la temporada. El evento se desarrolla entre septiembre y noviembre y está diseñado especialmente para familias con niños.

Otra alternativa es Gators, Ghosts & Goblins en Gatorland, una celebración familiar que combina el espíritu de Halloween con actividades diurnas, recorridos temáticos y entretenimiento apto para todas las edades. La propuesta permite disfrutar de la temporada sin los sustos extremos que suelen caracterizar otras celebraciones de Halloween en Florida.

Por su parte, LEGOLAND Florida Resort celebra su tradicional Brick-or-Treat, un evento incluido con la entrada al parque que incorpora zonas para pedir dulces, espectáculos en vivo, actividades interactivas y experiencias protagonizadas por personajes LEGO. Este año destaca la nueva Brick or Treat Street, donde los visitantes recorren divertidas casas temáticas inspiradas en monstruos construidos con bloques LEGO.

La magia navideña llega antes de que termine el año

Tras las festividades de Halloween, Kissimmee y sus alrededores comienzan a llenarse de luces y celebraciones navideñas. En el centro de la ciudad, el tradicional Festival of Lights Parade reúne carrozas iluminadas, actividades familiares y la posibilidad de que los niños entreguen sus cartas a Santa Claus.

Uno de los eventos más esperados de la temporada es ICE! en Gaylord Palms Resort, que este año estará inspirado en The Polar Express. La exhibición presenta esculturas de hielo talladas a mano, túneles congelados y escenarios que recrean momentos emblemáticos de la famosa historia navideña.

Además, Disney Springs complementa las celebraciones con espectáculos en vivo, decoraciones temáticas, compras navideñas y atracciones familiares que convierten la zona en una parada obligada para quienes visitan el centro de Florida durante el último trimestre del año.

La Florida más natural y aventurera

Más allá de los parques temáticos, Kissimmee también ofrece acceso a algunos de los paisajes naturales más representativos del estado.

En Wild Florida Adventure Park, los visitantes pueden subir a hidrodeslizadores que recorren los humedales de Florida mientras observan caimanes, aves y otras especies nativas en su entorno natural. El parque es conocido por ofrecer una experiencia diferente a la de los complejos turísticos tradicionales, enfocada en la fauna y los ecosistemas locales.

Otra parada popular es Old Town Entertainment District, un complejo de entretenimiento que evoca la Florida clásica con tiendas especializadas, restaurantes, espectáculos y exhibiciones de automóviles antiguos que atraen a miles de visitantes cada semana. Al caer la tarde, la rueda de la fortuna del distrito ofrece algunas de las mejores vistas de la zona.

Para quienes desean continuar la experiencia en Orlando, ICON Park alberga la famosa rueda de observación The Orlando Eye, de aproximadamente 122 metros de altura, además de atracciones como SEA LIFE Orlando Aquarium, donde es posible observar tiburones, rayas y otras especies marinas en túneles panorámicos.

Un recorrido gastronómico con sabor latino

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Kissimmee. El Kissimmee Latin Culinary Trail, desarrollado en colaboración con Atlas Obscura, invita a explorar restaurantes, cafeterías y food trucks que reflejan la diversidad cultural de la región.

El recorrido incluye propuestas inspiradas en distintos países de América Latina y el Caribe, muchas de ellas impulsadas por familias migrantes que han llevado sus recetas tradicionales al centro de Florida. Para los viajeros mexicanos, representa una oportunidad para encontrar sabores familiares mientras exploran uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos.

Hospedaje para todos los estilos de viaje

Kissimmee también se distingue por su amplia oferta de alojamiento. El destino cuenta con cerca de 50 mil opciones de hospedaje, incluyendo hoteles, resorts, condominios y más de 30 mil casas vacacionales, una de las cifras más altas de Estados Unidos.

Gracias a esta variedad, las familias pueden elegir desde departamentos para grupos pequeños hasta amplias residencias con varias habitaciones, piscinas privadas y espacios diseñados para reuniones familiares. Esta oferta le ha valido a Kissimmee el reconocimiento de Capital Mundial de las Casas Vacacionales, convirtiéndolo en una base estratégica para explorar Orlando y el resto del centro de Florida.